یارانه خدمات آزمایشگاهی ویژه پاییز ۱۴۰۵ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، در ادامه برنامه‌های حمایتی این شبکه از جامعه دانشگاهی و پژوهشی، مرحله جدید تخصیص یارانه خدمات آزمایشگاهی ویژه فصل پاییز ۱۴۰۵ برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی اجرا می‌شود. این طرح با هدف تسهیل دسترسی پژوهشگران به خدمات آزمایشگاهی تخصصی و کاهش بخشی از هزینه‌های انجام فعالیت‌های تحقیقاتی در مراکز عضو شبکه در نظر گرفته شده است.

امیر یونسیان، رئیس شبکه آزمایشگاهی کشور با اعلام این خبر اظهار کرد: حمایت از جامعه علمی و پژوهشی کشور و تسهیل دسترسی دانشگاهیان به خدمات آزمایشگاهی تخصصی، یکی از محورهای حمایتی شبکه آزمایشگاهی کشور است و در همین راستا، یارانه خدمات آزمایشگاهی در فصل پاییز ۱۴۰۵ نیز برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی اختصاص یافته است.

وی افزود: در این مرحله، اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌توانند از یارانه اعتباری شبکه آزمایشگاهی کشور با پوشش ۵۰ درصدی و تا سقف ۵۰ میلیون ریال برای دریافت خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز خود در مراکز عضو شبکه بهره‌مند شوند. این حمایت با هدف کاهش هزینه‌های پژوهشی و فراهم کردن امکان استفاده بیش‌تر پژوهشگران از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آزمایشگاهی موجود در کشور ارائه می‌شود.

آغاز ثبت‌نام متقاضیان از ۱۳ و ۱۵ مهرماه جاری

رئیس شبکه آزمایشگاهی کشور با اشاره به زمان آغاز ثبت درخواست‌ها اظهار کرد: ثبت‌نام برای طرح یارانه ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی از ساعت ۹ صبح دوشنبه ۱۳ مهرماه و طرح یارانه ویژه اعضای هیئت علمی از روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه جاری فعال می‌شود.

یونسیان ادامه داد: متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به سامانه باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی کشور به آدرس my.labsnet.ir، نسبت به ثبت درخواست و طی مراحل مورد نیاز برای بهره‌مندی از این حمایت اقدام کنند.

وی با اشاره به بازه زمانی استفاده از یارانه اعتباری پاییز ۱۴۰۵ گفت: امکان بهره‌مندی از این یارانه تا پایان فصل پاییز سال جاری فراهم شده است و اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌توانند در این بازه زمانی از اعتبار اختصاص‌یافته برای دریافت خدمات آزمایشگاهی در مراکز عضو شبکه استفاده کنند.

حمایت از فعالیت‌های پژوهشی با توسعه دسترسی به خدمات آزمایشگاهی

رئیس شبکه آزمایشگاهی کشور با تأکید بر اهمیت دسترسی جامعه علمی به زیرساخت‌های آزمایشگاهی گفت: انجام بسیاری از طرح‌های پژوهشی، توسعه فناوری و فعالیت‌های تحقیقاتی، نیازمند استفاده از تجهیزات و خدمات تخصصی آزمایشگاهی است و حمایت از این بخش می‌تواند به کاهش هزینه‌های پژوهش و تسهیل اجرای پروژه‌های علمی کمک کند.

وی افزود: شبکه آزمایشگاهی کشور با ایجاد بستر اشتراک‌گذاری ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آزمایشگاهی، امکان استفاده پژوهشگران از خدمات مراکز عضو را در نقاط مختلف کشور فراهم کرده است و ارائه یارانه‌های خدمات آزمایشگاهی نیز یکی از ابزارهای حمایتی برای تقویت این دسترسی به شمار می‌رود.

یونسیان ادامه داد: توسعه استفاده از ظرفیت‌های شبکه آزمایشگاهی کشور علاوه بر کمک به جامعه دانشگاهی، زمینه بهره‌گیری مؤثرتر از زیرساخت‌های آزمایشگاهی موجود و افزایش استفاده از تجهیزات و خدمات تخصصی مراکز عضو شبکه را فراهم می‌کند.

باشگاه مشتریان؛ بستر ارائه حمایت‌های شبکه آزمایشگاهی کشور

رئیس شبکه آزمایشگاهی کشور با اشاره به نقش باشگاه مشتریان این شبکه در ارائه خدمات حمایتی اظهار کرد: طرح‌های یارانه‌ای شبکه از طریق این بستر در اختیار گروه‌های هدف قرار می‌گیرد و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه باشگاه مشتریان، اطلاعات مورد نیاز را ثبت و فرآیند درخواست خود را پیگیری کنند.

وی تأکید کرد: یارانه خدمات آزمایشگاهی فصل پاییز ۱۴۰۵ در چارچوب سیاست‌های حمایتی شبکه آزمایشگاهی کشور و با هدف تسهیل دسترسی اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به خدمات آزمایشگاهی مراکز عضو شبکه ارائه می‌شود.

یونسیان در پایان خاطرنشان کرد: استمرار حمایت از خدمات آزمایشگاهی، بخشی از تلاش شبکه آزمایشگاهی کشور برای تقویت زیرساخت‌های پژوهش و فناوری و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای استفاده جامعه علمی از ظرفیت‌های آزمایشگاهی کشور است.