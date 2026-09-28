به گزارش خبرنگار مهر، امیر دولتیاری ظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تحلیل از خانواده شهدای شهرداری سنندج، با اشاره به نقش پشتیبانی در موفقیت عملیاتها اظهار کرد: هیچ اقدام بزرگی بدون هماهنگی و پشتیبانی مجموعههای مختلف به نتیجه نمیرسد و این اصل در عرصههای مختلف خدمترسانی نیز صدق میکند.
وی افزود: همانگونه که در میدان نظامی، پشتیبانی و آماد بخش مهمی از موفقیت یک عملیات است، در شرایط بحرانی نیز دستگاههای خدماترسان باید در کنار سایر مجموعهها برای مدیریت پیامدهای حادثه حضور داشته باشند.
جانشین فرمانده لشکر ۲۸ پیاده کردستان با اشاره به فعالیت نیروهای شهرداری سنندج عنوان کرد: هنگام وقوع حوادث و ایجاد خسارت، نیروهای شهرداری از نخستین گروههایی هستند که برای پاکسازی، بازسازی و بازگرداندن شرایط شهر به وضعیت عادی وارد عمل میشوند.
دولتیاری ادامه داد: در حوادث مختلف از جمله جنگ ۱۲ روزه و پیامدهای ناشی از آن، نیروهای خدماترسان با حضور میدانی و تلاش مستمر، بخشی از مسئولیت بازگرداندن شرایط به حالت عادی را برعهده داشتند.
وی هماهنگی میان دستگاهها را یکی از الزامات مدیریت شرایط دشوار دانست و گفت: نتیجه چنین همکاریهایی زمانی نمایان میشود که همه مجموعهها با هدف مشترک و برای خدمت به مردم در کنار یکدیگر قرار گیرند.
جانشین فرمانده لشکر ۲۸ پیاده کردستان همچنین با اشاره به اهمیت انگیزه در خدمترسانی اظهار کرد: ارزش خدمت تنها به نوع کار وابسته نیست، بلکه نیت و تعهد فردی که آن را انجام میدهد نیز اهمیت دارد.
وی با بیان اینکه خدمت به مردم باید با صداقت و احساس مسئولیت همراه باشد، خاطرنشان کرد: اگر مسئولان و کارکنان دستگاههای خدماترسان هدف خود را رضایت خداوند و گرهگشایی از مشکلات مردم قرار دهند، نتیجه این رویکرد میتواند به بهبود کیفیت زندگی و توسعه جامعه منجر شود.
دولتیاری در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان شهرداری سنندج گفت: همراهی مردم و دستگاههای خدماترسان، پشتوانه مهمی برای مدیریت شرایط دشوار و ارائه خدمات مؤثر به شهروندان است.
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