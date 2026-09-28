به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمان، پیش از ظهر دوشنبه در آیین امضای تفاهمنامه همکاری میان استان کرمان و سهاهلال برای تأمین و توزیع دارو، با اشاره به چالشهای موجود در حوزه تأمین و توزیع دارو در استان کرمان گفت: استفاده از ظرفیت «سهاهلال» و منابع مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی میتواند به بهبود تأمین و توزیع عادلانه دارو و کاهش مشکلات موجود در این حوزه کمک کند.
وی با قدردانی از پیگیریهای انجامشده برای شکلگیری این همکاری افزود: استفاده از ظرفیت یک مجموعه تخصصی و دارای زیرساخت موجود، علاوه بر بهرهگیری از تجربه و توانمندیهای آن، میتواند ما را از ورود به فرآیندهای طولانی برای ایجاد یک مجموعه جدید و اخذ مجوزهای مربوطه بینیاز کند.
مسئولیت اجتماعی باید در خدمت حل مسائل واقعی مردم باشد
استاندار کرمان با تأکید بر رویکرد این استان در حوزه مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی گفت: در استان کرمان تلاش کردهایم مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی از اقدامات پراکنده و مقطعی فاصله بگیرد و در مسیر حل مسائل واقعی و نیازهای واقعی جامعه قرار گیرد.
وی تأمین دارو را یکی از مصادیق مهم این رویکرد دانست و افزود: منابع مسئولیت اجتماعی وقتی در مسیر تأمین داروی مورد نیاز مردم، بهویژه اقشار کمبرخوردار و بیماران نیازمند قرار میگیرد، میتواند به یک اقدام مؤثر و ملموس اجتماعی تبدیل شود.
طالبی، با تأکید بر اهمیت دسترسی عادلانه مردم به دارو تصریح کرد: انتظار ما این است که این همکاری صرفاً به تأمین دارو برای یک داروخانه یا یک مرکز خاص محدود نشود، بلکه از ظرفیت سهاهلال و منابع مسئولیت اجتماعی برای تقویت یک زنجیره منسجم و عادلانه در تأمین و توزیع دارو در سراسر استان استفاده شود.
وی شفافیت و نظارت بر فرآیند اجرای تفاهمنامه را نیز ضروری دانست و گفت: برای ما بسیار مهم است که یک مدل شفاف و قابل نظارت در این زمینه وجود داشته باشد تا منابع و ظرفیتهای ایجادشده دقیقاً در مسیر اهداف تفاهمنامه و در جهت منافع مردم استان مورد استفاده قرار گیرد.
کرمان میتواند الگوی جدیدی برای تأمین دارو با مشارکت مسئولیت اجتماعی باشد
استاندار کرمان اظهار داشت: امیدواریم این همکاری شروع موفقی باشد و بتوانیم با استفاده از ظرفیت سهاهلال و مشارکت بنگاههای اقتصادی، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در حوزه تأمین و توزیع دارو در استان را کاهش دهیم.
طالبی، خاطرنشان کرد: اگر این مدل در استان کرمان با موفقیت اجرا شود، میتواند تجربهای قابل استفاده برای سایر استانها باشد و زمینه توسعه همکاریهای مشابه در حوزه تأمین و توزیع دارو را فراهم کند.
وی از مجموعه هلال احمر، سهاهلال، مدیران و مسئولان استانی و همه افرادی که برای شکلگیری این تفاهمنامه تلاش کردهاند، قدردانی کرد و گفت: هدف نهایی این همکاری باید ایجاد نتیجهای ملموس برای مردم استان کرمان، بهویژه بیماران و اقشار نیازمند باشد.
این تفاهمنامه با رویکرد ایجاد سازوکاری منظم برای شناسایی، اعلام، بررسی، تأمین و توزیع اقلام دارویی مورد نیاز استان و با توجه به ضرورت تقویت ظرفیتهای موجود در حوزه تأمین و توزیع دارو منعقد شده است.
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