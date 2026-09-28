  1. استانها
  2. کرمان
۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰

تفاهم‌نامه تأمین پایدار دارو در استان کرمان امضا شد

تفاهم‌نامه تأمین پایدار دارو در استان کرمان امضا شد

کرمان- تفاهم نامه تأمین پایدار اقلام دارویی مورد نیاز مردم، کاهش کمبودهای دارویی و تسهیل دسترسی شهروندان استان کرمان به داروهای مورد نیازفی ما بین استاندار ومدیرعامل هلال احمر کرمان امضا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمان، پیش از ظهر دوشنبه در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری میان استان کرمان و سهاهلال برای تأمین و توزیع دارو، با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه تأمین و توزیع دارو در استان‌ کرمان گفت: استفاده از ظرفیت «سهاهلال» و منابع مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند به بهبود تأمین و توزیع عادلانه دارو و کاهش مشکلات موجود در این حوزه کمک کند.

وی با قدردانی از پیگیری‌های انجام‌شده برای شکل‌گیری این همکاری افزود: استفاده از ظرفیت یک مجموعه تخصصی و دارای زیرساخت موجود، علاوه بر بهره‌گیری از تجربه و توانمندی‌های آن، می‌تواند ما را از ورود به فرآیندهای طولانی برای ایجاد یک مجموعه جدید و اخذ مجوزهای مربوطه بی‌نیاز کند.

مسئولیت اجتماعی باید در خدمت حل مسائل واقعی مردم باشد

استاندار کرمان با تأکید بر رویکرد این استان در حوزه مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی گفت: در استان کرمان تلاش کرده‌ایم مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی از اقدامات پراکنده و مقطعی فاصله بگیرد و در مسیر حل مسائل واقعی و نیازهای واقعی جامعه قرار گیرد.

وی تأمین دارو را یکی از مصادیق مهم این رویکرد دانست و افزود: منابع مسئولیت اجتماعی وقتی در مسیر تأمین داروی مورد نیاز مردم، به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار و بیماران نیازمند قرار می‌گیرد، می‌تواند به یک اقدام مؤثر و ملموس اجتماعی تبدیل شود.

طالبی، با تأکید بر اهمیت دسترسی عادلانه مردم به دارو تصریح کرد: انتظار ما این است که این همکاری صرفاً به تأمین دارو برای یک داروخانه یا یک مرکز خاص محدود نشود، بلکه از ظرفیت سهاهلال و منابع مسئولیت اجتماعی برای تقویت یک زنجیره منسجم و عادلانه در تأمین و توزیع دارو در سراسر استان استفاده شود.

وی شفافیت و نظارت بر فرآیند اجرای تفاهم‌نامه را نیز ضروری دانست و گفت: برای ما بسیار مهم است که یک مدل شفاف و قابل نظارت در این زمینه وجود داشته باشد تا منابع و ظرفیت‌های ایجادشده دقیقاً در مسیر اهداف تفاهم‌نامه و در جهت منافع مردم استان مورد استفاده قرار گیرد.

کرمان می‌تواند الگوی جدیدی برای تأمین دارو با مشارکت مسئولیت اجتماعی باشد

استاندار کرمان اظهار داشت: امیدواریم این همکاری شروع موفقی باشد و بتوانیم با استفاده از ظرفیت سهاهلال و مشارکت بنگاه‌های اقتصادی، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در حوزه تأمین و توزیع دارو در استان را کاهش دهیم.

طالبی، خاطرنشان کرد: اگر این مدل در استان کرمان با موفقیت اجرا شود، می‌تواند تجربه‌ای قابل استفاده برای سایر استان‌ها باشد و زمینه توسعه همکاری‌های مشابه در حوزه تأمین و توزیع دارو را فراهم کند.

وی از مجموعه هلال احمر، سهاهلال، مدیران و مسئولان استانی و همه افرادی که برای شکل‌گیری این تفاهم‌نامه تلاش کرده‌اند، قدردانی کرد و گفت: هدف نهایی این همکاری باید ایجاد نتیجه‌ای ملموس برای مردم استان کرمان، به‌ویژه بیماران و اقشار نیازمند باشد.

این تفاهم‌نامه با رویکرد ایجاد سازوکاری منظم برای شناسایی، اعلام، بررسی، تأمین و توزیع اقلام دارویی مورد نیاز استان و با توجه به ضرورت تقویت ظرفیت‌های موجود در حوزه تأمین و توزیع دارو منعقد شده است.

کد مطلب 6961346

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها