به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حسینی، سرپرست شرکت گاز استان البرز، امروز در جلسه شورای اداری به ریاست استاندار البرز گفت: با اشاره به تشدید ناترازی انرژی پس از حوادث گازی اسفندماه، گفت: با توجه به کاهش بخشی از ظرفیت تولید گاز کشور، احتمال اعمال محدودیت در زمستان پیشرو وجود دارد و باید با اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف، بخشی از این ناترازی مدیریت شود.
وی با اشاره به وضعیت تولید و مصرف گاز کشور اظهار کرد: ناترازی انرژی طی سالهای گذشته یک مسئله مزمن بوده و هر سال با اعمال محدودیتهایی از این شرایط عبور کردهایم، اما پس از جنگ رمضان و حوادث گازی ۲۷ اسفند، حدود ۳۰ میلیون مترمکعب در روز از ظرفیت تولید گاز کشور از دست رفت.
وی افزود: بخشی از این ظرفیت با تلاش مجموعههای مرتبط به مدار تولید بازگشته، اما بخش قابل توجهی از تولید همچنان در دسترس نیست و به همین دلیل در زمستان پیشرو با محدودیتهایی مواجه خواهیم بود.
سرپرست شرکت گاز استان البرز ادامه داد: عوامل مختلفی در ایجاد ناترازی انرژی نقش دارند و در سطح استان نیز برخی شاخصها شرایط را تشدید کردهاند که با حمایت مسئولان استان، اقدامات مناسبی برای مدیریت این وضعیت در حال انجام است.
۵.۴ میلیارد مترمکعب گاز در البرز مصرف شد
حسینی با اشاره به میزان مصرف گاز در استان البرز گفت: با استفاده از ظرفیت شرکتهای کاربر و مشارکت مشترکان میتوان بخشی از صرفهجویی مورد نیاز را محقق کرد و در کنار آن، هزینه مصرف انرژی خانوارها را نیز کاهش داد.
سرپرست شرکت گاز استان البرز همچنین از اجرای طرح بهینهسازی موتورخانهها خبر داد و گفت: این طرح میتواند تا حدود ۲۰ درصد مصرف گاز را کاهش دهد و برای سال جاری بهینهسازی ۷۰۰ واحد هدفگذاری شده است.
حسینی افزود: تاکنون ۷۶ واحد در قالب این طرح بهینهسازی شده و برنامهریزی شده است که تا پایان سال تعداد واحدهای بهینهسازیشده افزایش یابد.
درخواست برای پایش آنلاین مصرف ادارات
وی یکی از درخواستهای مطرحشده در این نشست را اجرای سیستم پایش آنلاین مصرف انرژی ادارات استان عنوان کرد و گفت: پیشنهاد میکنیم البرز به عنوان دومین استان، سیستم پایش آنلاین ادارات را اجرا کند تا بتوان دمای ساختمانها و میزان مصرف انرژی را در زمستان به صورت برخط کنترل و گزارش کرد.
حسینی بیان کرد: شرکتهای کاربر نیز در اجرای این طرح همراه مجموعه مدیریت انرژی استان خواهند بود و شرکت گاز نیز برای اجرای آن پای کار است.
سرپرست شرکت گاز استان البرز با اشاره به برنامه جایگزینی بخاریهای کمبازده گفت: در گام نخست، جایگزینی سه هزار بخاری در برنامه قرار گرفته و هدفگذاری شده است که این رقم تا پایان سال به ۱۶۰ هزار بخاری در سطح استان برسد.
وی ادامه داد: بخاریهای کمبازده با تجهیزات پربازده به صورت رایگان جایگزین خواهند شد و اجرای این طرح میتواند در کاهش مصرف گاز بخش خانگی مؤثر باشد.
هدفگذاری برای مدیریت مصرف ۱۸۰ هزار مشترک پرمصرف
حسینی با اشاره به استفاده از ظرفیت شرکتهای کاربر در استان گفت: در حال حاضر با شش شرکت کاربر در بخشهای مختلف همکاری میکنیم و در مرحله نخست، ۱۸۰ هزار مشترک پرمصرف استان هدفگذاری شدهاند تا این شرکتها خدمات لازم را به آنها ارائه کنند.
وی افزود: حدود ۷۰ درصد مشترکان گاز استان وضعیت مصرف مطلوبی دارند و بخش باقیمانده در گروههای پرمصرف و بد مصرف قرار میگیرند که باید با برنامهریزی مناسب، مصرف آنها مدیریت شود.
سرپرست شرکت گاز استان البرز خاطرنشان کرد: جلسات هفتگی «میز انرژی» در معاونت اقتصادی استانداری برگزار میشود و تلاش داریم در کنار بخش خانگی، مصرف انرژی در بخش صنعت و سایر حوزهها نیز مدیریت شود.
طرح کاربر؛ مشارکت مشترکان در صرفهجویی انرژی
حسینی در ادامه گفت: طرح کاربر با هدف تبدیل مشترکان خانگی از مصرفکننده صرف به مشارکتکننده در مدیریت مصرف انرژی طراحی شده است.
وی افزود: در این طرح، شرکتهای کاربر مشترکان خانگی را جذب میکنند و به ازای میزان صرفهجویی در مصرف گاز، پاداش نقدی به آنها پرداخت میشود؛ بنابراین مشترک علاوه بر کاهش مصرف، از منفعت اقتصادی صرفهجویی نیز برخوردار خواهد شد.
وی ادامه داد: شرکتهای کاربر همچنین در کنار مشترکان قرار میگیرند و با ارائه خدمات رایگان، تجهیزات فرسوده از جمله بخاریهای قدیمی را جمعآوری و تجهیزات پربازده را جایگزین میکنند.
صرفهجویی گاز باید به منفعت اقتصادی مردم تبدیل شود
وی با اشاره به اجرای طرحهای بهینهسازی در بخشهای مختلف گفت: این طرح تنها به مشترکان خانگی محدود نیست و حوزههایی مانند گلخانهها، نانواییها و مدارس نیز میتوانند در فرآیند بهینهسازی مصرف قرار گیرند.
حسینی بیان کرد: هدف اصلی این است که مردم در منافع اقتصادی حاصل از صرفهجویی انرژی سهیم شوند و کاهش مصرف برای خانوارها نیز منفعت اقتصادی داشته باشد.
وی در پایان با اشاره به میزان مصرف بخش خانگی در استان البرز گفت: مصرف روزانه گاز بخش خانگی استان حدود ۲۵ میلیون مترمکعب است و حتی اگر بتوانیم ۱۰ درصد صرفهجویی ایجاد کنیم، امکان کاهش روزانه حدود ۲.۵ میلیون مترمکعب مصرف وجود خواهد داشت.
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