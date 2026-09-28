خدمات مراقبتی ۲۴ ساعته در ۵۰ خانه سالمندان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو گفت‌وگو، فریده باغ‌علیشاهی در برنامه سایه‌روشن با بیان اینکه سیاست کلان در این حوزه خانواده‌محور است، گفت: سالمند باید بتواند در محل زندگی و محله خود باقی بماند و خدمات متناسب با نیازش دریافت کند.

وی افزود: بخشی از خدمات از طریق مراکز ارائه خدمات توان‌بخشی و به‌وسیله متخصصان مختلف این حوزه ارائه می‌شود. همچنین مراقبان آموزش‌دیده در خانه‌ها خدمات مراقبتی انجام می‌دهند و آموزش‌های مهارتی مراقبت در منزل نیز به خانواده‌ها ارائه می‌شود. به گفته باغ‌علیشاهی حق پرستاری نیز برای کمک به مراقب عضو خانواده در نظر گرفته شده تا مراقب غیررسمی بتواند اصول مراقبت از سالمند را اجرا کند.

وی ادامه داد: اگر سالمند به مرحله‌ای برسد که خانواده به هر دلیلی نتواند از او مراقبت کند و به خدمات مراکز شبانه‌روزی نیاز داشته باشد، وارد این مراکز می‌شود. بیشتر افرادی که در مراکز شبانه‌روزی حضور دارند، سرپرست مؤثر خانوادگی ندارند یا امکان ارائه خدمات در خانه برایشان فراهم نیست؛ چراکه فرهنگ ما بر ماندن سالمند در خانه تأکید دارد.

وی با اشاره به خدمات مراکز شبانه‌روزی گفت: در این مراکز خدمات مراقبتی و مهارتی ۲۴ساعته به‌وسیله تیم پرستاری، بهیاری و مراقبان ارائه می‌شود. اقدامات توان پزشکی از جمله فیزیوتراپی و کاردرمانی نیز انجام می‌شود که ممکن است به‌صورت مشاوره به مراقبان باشد یا به طور انفرادی برای خود سالمند ارائه شود.

این مسئول در سازمان بهزیستی افزود: خدمات توان‌بخشی اجتماعی، مددکاری و روان‌شناسی نیز باهدف افزایش سازگاری اجتماعی سالمند ارائه می‌شود. آموزش اصول زندگی سالم، پیشگیری از عوارض دوران سالمندی، بازآموزی مهارت‌های خودیاری و ارتباطی، پرهیز از رفتارهای پرخطر، تغذیه سالم و هنردرمانی از دیگر برنامه‌هاست که اعضای تیم توان‌بخشی به‌صورت گروهی یا انفرادی اجرا می‌کنند تا مهارت سالمندان در فعالیت‌های روزمره ارتقا یابد.

باغ‌علیشاهی ادامه داد: برنامه‌های ورزشی، تفریحی و فرهنگی و برنامه‌های مناسبتی نیز در این مراکز برگزار می‌شود. وی درباره خانه‌های توان‌بخشی کوچک اظهار کرد: برای سالمندانی که وابستگی کمتری دارند و می‌توانند زندگی نیمه‌مستقل داشته باشند، خانه‌های توان‌بخشی تعریف شده است. این خانه‌ها ۱۰ نفره هستند و سالمند در کنار ۹ سالمند دیگر، متناسب با شرایط بومی استان و شهرستان خود زندگی می‌کند. این خانه‌ها زیر نظر مرکز توان‌بخشی و متخصصان ناظر فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه اکنون ۵۰ خانه سالمندان در کشور وجود دارد، گفت: توسعه این خانه‌ها از سیاست‌های ماست و از آن استقبال شده است. سالمندانی که در مراکز حضور دارند و به مراقبت ویژه نیاز ندارند و می‌توانند مهارت‌های خودیاری خود را انجام دهند، برای ساماندهی در این خانه‌ها در نظر گرفته می‌شوند تا زندگی بهتری با شرایطی شبیه خانه خود داشته باشند.

باغ‌علیشاهی افزود: باتوجه‌به درخواست‌ها و ارزیابی کمیسیون پزشکی توان‌بخشی برای تعیین نوع و شدت معلولیت، این خانه‌ها برای گروه خاصی از افراد در نظر گرفته می‌شوند و همه افراد امکان حضور در آن‌ها را ندارند. برخی از سالمندان حاضر در مراکز که وابستگی کمتری دارند و می‌توانند مستقل زندگی کنند، جامعه هدف این طرح هستند؛ همچنین افرادی که به‌تازگی مراجعه می‌کنند و از ابتدا امکان حضور در خانه‌ها را دارند.

وی ادامه داد: هدف این است که خانه‌های مراکز شبانه‌روزی تجمیعی به خانه‌های کوچک تبدیل شوند. این برنامه را با افرادی که وابستگی کمتری دارند آغاز کرده‌ایم. در استان‌های مختلف فراخوان داده می‌شود و متقاضیان از این برنامه استقبال می‌کنند. این برنامه از سال ۱۳۹۷ آغاز شده و در این مدت ۵۰ خانه تأسیس شده است.