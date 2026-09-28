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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۰

تیزر جدید «اسکورت» رونمایی شد

تیزر جدید «اسکورت» رونمایی شد

تیزر جدید فیلم «اسکورت» در آستانه فروش ۴۵ میلیاردی این فیلم منتشر شد.

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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «اسکورت» به نویسندگی و کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا و تهیه‌کنندگی محمدرضا منصوری ماجرایی ملتهب درباره شوتی ها دارد و برای اولین بار در چند سال اخیر به سمت احیای ژانر اکشن جاده ای‌ در سینمای ایران رفته است.

اکران سینمایی «اسکورت» از چهارشنبه ۱۱ شهریور آغاز شد و این روزها در صدر اکران غیرکمدی ها در گیشه قرار دارد.

در آستانه فروش ۴۵ میلیاردی از تیزر جدید این فیلم سینمایی با طراحی روح‌اله موحدی رونمایی شده است. طراح نریشن این تیزر امیرحسین اکاتی و گوینده آن وحید رونقی است.

امیر جدیدی، هدی زین‌العابدین، افشین هاشمی، مهدی زمین‌پرداز، هادی شیخ‌الاسلامی و با هنرمندی رضا کیانیان از بازیگران «اسکورت» هستند.

«اسکورت» در چهل و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر موفق به دریافت سه سیمرغ از جمله بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شد.

این فیلم با سرمایه‌گذاری بانک کشاورزی و با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی تولید شده است و با پخش و تبلیغات شهر فرنگ از ۱۱ شهریور روی پرده سینماها رفته است.

عکس از پویا شاه‌جهانی است.

کد مطلب 6961407
ندا زنگینه

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