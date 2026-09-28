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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶

شمار شهدای غزه از ۷۴ هزار نفر عبور کرد

شمار شهدای غزه از ۷۴ هزار نفر عبور کرد

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۴ هزار و ۲۲ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۹۸ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که ۴ نفر طی ۲۴ ساعت گذشته در این باریکه شهید شدند.

این وزارتخانه اعلام کرد که ۱۹ نفر نیز در پی حملات رژیم صهیونیستی طی ۲۴ ساعت گذشته مجروح شدند.

همچنین وزارت بهداشت فلسطین در غزه بیان کرد که از زمان برقراری آتش بس در نوار غزه، ۱۴۲۱ نفر شهید و ۴۹۸۳ نفر مجروح شدند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۴ هزار و ۲۲ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۹۸ نفر رسیده است.

کد مطلب 6961420

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