سجاد رحمانی مدیرکل جدید حج و زیارت کردستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم و معارفه مدیرکل حج و زیارت استان کردستان ظهر دوشنبه با حضور جمعی از مسئولان و فعالان حوزه زیارت در سنندج برگزار شد و طی آن از خدمات چهار ساله کاوه شیرزادی تقدیر و سجاد رحمانی به عنوان مدیرکل جدید حج و زیارت استان معرفی شد.
سجاد رحمانی در این مراسم اظهار کرد: در آغاز فعالیت خود در این مسئولیت، جلساتی با کارگزاران حوزه زیارت برگزار کرده و تلاش خواهد شد مسیر طیشده با جدیت ادامه پیدا کند.
وی افزود: استفاده از ظرفیت و تجربه کارگزاران، یکی از محورهای مهم فعالیت مدیریت جدید خواهد بود و دیدگاههای فعالان این حوزه در برنامهریزیهای آینده مورد توجه قرار میگیرد.
مدیرکل حج و زیارت استان کردستان با تأکید بر ضرورت ارتباط نزدیک با مردم و کارگزاران گفت: درِ دفتر مدیریت به روی مردم استان و فعالان حوزه زیارت باز است و تلاش میکنیم مسائل و مطالبات آنان را از نزدیک دنبال کنیم.
رحمانی ادامه داد: در نخستین فرصت از دفاتر خدمات زیارتی استان بازدید خواهد شد تا ضمن آشنایی مستقیم با ظرفیتها و مسائل موجود، نقطهنظرات مدیران این دفاتر نیز در تصمیمگیریها مورد استفاده قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: هدف مدیریت جدید، تقویت روند خدمترسانی به زائران و استفاده از ظرفیت موجود در استان برای ارتقای خدمات حوزه حج و زیارت است.
در پایان این آیین، ضمن تقدیر از خدمات چهار ساله کاوه شیرزادی، سجاد رحمانی به عنوان مدیرکل جدید حج و زیارت استان کردستان معرفی شد.
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