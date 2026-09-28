به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجفآبادی پیش از ظهر دوشنبه در درس خارج فقه اظهار کرد: توحید، ایمان و ولایت زمینهساز سعادت دنیا و آخرت انسان است.
وی افزود: روایات ارزشمندی از امام رضا(ع) درباره حقیقت توحید، آثار ایمان و نقش انبیا و حجج الهی در هدایت انسان و جامعه نقل شده است.
آیت الله دری نجفآبادی تصریح کرد: خداوند بندگان را به اقرار به توحید، ایمان به رسولان و پذیرش حجتهای الهی دعوت کرده است و این مسئله دارای حکمتها و آثار فراوانی است.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین حکمتهای بعثت انبیا و ارسال حجج الهی آن است که انسانها به سوی ایمان، معرفت، کمال، اخلاق، ادب و سعادت دنیا و آخرت هدایت شوند.
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی تاکید کرد: اگر هدایت انبیا و اولیای الهی در زندگی بشر وجود نداشت، سرنوشت انسان و جوامع بشری نامعلوم بود.
وی افزود: پیامبران الهی آمدند تا مسیر هدایت را برای بشر روشن کنند و جامعه انسانی را از جهل، فساد، ظلم و انحراف نجات دهند.
آیت الله دری نجف آبادی بیان کرد: فقدان مراقبت الهی و نادیده گرفتن حساب و کتاب آسمانی، انسان را به سوی ارتکاب گناه و ظلم به دیگران سوق داده و میتواند منجر به بیتفاوتی نسبت به خون انسانها و پایمال کردن حقوق ملتها شود.
وی گفت: فاصله گرفتن از ایمان و تقوا، موجب عادی شدن ظلم و فساد در میان انسانها شده و میتواند منجر به قربانی شدن بیگناهان، از جمله کودکان غزه، در مسیر قدرتطلبیها شود.
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