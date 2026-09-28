حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که از اواخر وقت فردا (سه شنبه) با افزایش سرعت وزش بادهای شمالی و تداوم آن طی روز چهارشنبه در سطح استان و بر روی دریا، سواحل استان (بویژه مناطق شمالی و مرکزی) به نسبت متلاطم است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در این مدت خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد استان مورد انتظار است. همچنین طی روزهای پنجشنبه و جمعه با وزش بادهای جنوبی، خلیج فارس در برخی از ساعات مواج پیش بینی می شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، در ارتفاعات شرقی افزایش ابر و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد متغیر، غالباً جنوب غربی تا جنوب شرقی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و از اواخر وقت امروز در فراساحل شمالی استان، شمال غربی تا غربی با سرعت ۱۲ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر و از اواخر وقت امروز در فراساحل شمالی ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ سانتی‌متر خواهد بود.