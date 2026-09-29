خبرگزاری مهر ، گروه استان‌ها، حمیدرضا عبدالمنافی: بازگشت اتوبوس‌ها به مسیر مهستان ـ تهران پس از سال‌ها، بار دیگر توجه شهروندان را به سازه‌هایی جلب کرده که سال‌ها پیش با هدف ایجاد ایستگاه اتوبوس در این شهر احداث شده‌اند؛ سازه‌هایی که اکنون بخشی از آنها در کنار کارکرد ایستگاهی، میزبان فعالیت‌های تجاری است و همین موضوع پرسش‌هایی درباره کاربری، نحوه واگذاری و شیوه بهره‌برداری از آنها ایجاد کرده است.

ماجرا به سازه‌های ضلع جنوبی میدان مادر شهر جدید مهستان بازمی‌گردد؛ فضاهایی که سال‌ها پیش برای استفاده مسافران حمل‌ونقل عمومی ساخته شدند، اما با توقف فعالیت اتوبوس‌ها در این محدوده، عملاً کارکرد اصلی آنها کمرنگ شد.

حالا حدود یکی دو ماه است که ناوگان اتوبوسرانی دوباره به مسیر مهستان ـ تهران بازگشته و حدود پنج دستگاه اتوبوس در این مسیر تردد دارند. در چنین شرایطی، شهروندان انتظار دارند زیرساخت‌های ایجادشده برای حمل‌ونقل عمومی نیز متناسب با بازگشت اتوبوس‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

ابهام درباره کاربری سازه‌ها

تغییر کاربری بخشی از این فضاها به فعالیت تجاری، پرسش‌هایی را درباره نحوه واگذاری آنها به وجود آورده است.

برای روشن شدن موضوع، مسئله را با میلاد ارمندپور، عضو شورای اسلامی شهر مهستان و رئیس کمیسیون تخصصی معماری، شهرسازی و سیما و منظر شورا، مطرح کردیم.

وی ارمندپور با اشاره به طراحی اولیه این سازه‌ها گفت: از ابتدا قرار نبوده این فضاها بدون چارچوب مشخص در اختیار فعالیت‌های تجاری قرار گیرند.

وی توضیح داد که در طراحی اولیه، کاربری‌هایی مانند قهوه، گل، کتاب و محصولات فرهنگی و فانتزی برای این فضاها پیش‌بینی شده بود و حتی پیشنهاد شده بود هر سازه با کاربری مشخص خود به مزایده گذاشته شود.

رئیس کمیسیون تخصصی معماری، شهرسازی و سیما و منظر شورای اسلامی شهر مهستان افزود: در روزهای اخیر در عمل برخی از این فضاها به محل عرضه اقلامی مانند چیپس و پفک، زغال و سیگار تبدیل شده‌اند که این مسئله می‌تواند موجب به‌هم‌ریختگی در سیما و منظر شهری شود.

ارمندپور تأکید کرد که در بهره‌برداری از فضاهای شهری، صرفاً موضوع درآمدزایی و واگذاری سازه نباید مورد توجه باشد و نوع کاربری، نحوه استقرار، هماهنگی با محیط پیرامونی، حفظ مسیر عبور شهروندان و تناسب فعالیت با سیمای شهری نیز اهمیت دارد.

شهردار: کیوسک از ابتدا در طراحی ایستگاه پیش‌بینی شده بود

در مقابل، علی گلرخی، شهردار شهر جدید مهستان، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره وضعیت این سازه‌ها توضیح دیگری ارائه کرد.

وی گفت: ایستگاه‌های اتوبوسی که در سنوات گذشته در شهر مهستان ساخته شده‌اند، به منظور نگهداری، نظافت و تأمین سرمایش و گرمایش، در کنار خود یک فضا به عنوان کیوسک داشته‌اند که از زمان ساخت برای عرضه مواد غذایی و اقلام مورد نیاز مسافران پیش‌بینی شده است.

شهردار مهستان افزود: این فضا با نظر کارشناسان و در قالب فراخوان عمومی به متقاضیان واگذار شده است.

گلرخی با تأکید بر اینکه اصل ایستگاه اتوبوس همچنان حفظ شده است، گفت: کیوسک در زمان ساخت پیش‌بینی شده و حدود ۳۰ درصد از فضای اولیه را شامل می‌شود و این بخش از فضای ایستگاه به صورت جداگانه طراحی شده است.

بر اساس توضیحات شهردار، فعالیت تجاری این بخش به معنای حذف کارکرد ایستگاه نیست و هدف از پیش‌بینی کیوسک نیز ارائه خدمات و اقلامی بوده که مسافران ممکن است در زمان استفاده از حمل‌ونقل عمومی به آنها نیاز داشته باشند.

حمل‌ونقل عمومی با ظرفیت محدود

بازگشت اتوبوس‌ها به مسیر مهستان نیز بخش دیگری از موضوع است. شهردار مهستان درباره وضعیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی گفت: با توجه به جمعیت و شرایط شهر، امکان تشکیل سازمان اتوبوسرانی و اختصاص اتوبوس مستقل وجود نداشته است.

گلرخی توضیح داد که شهرداری برای ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی از ظرفیت بخش خصوصی استفاده می‌کند و با اجاره اتوبوس و همچنین بهره‌گیری از تعدادی مینی‌بوس موجود، خدمات حمل‌ونقل را به شهروندان ارائه می‌دهد.

شفافیت در واگذاری پایان یک ابهام شهری

آنچه اکنون در میدان مادر مهستان اهمیت دارد، صرفاً حضور یک فعالیت اقتصادی در مجاورت ایستگاه نیست؛ بلکه روشن بودن مرز میان فضای خدماتی ایستگاه و فضای تجاری، نوع کالاهای عرضه‌شده، شرایط واگذاری و نحوه نظارت بر بهره‌برداری از این سازه‌هاست.

از یک سو، عضو شورای شهر بر رعایت کاربری‌های تعیین‌شده و حفظ سیما و منظر شهری تأکید دارد و از سوی دیگر، شهردار می‌گوید کیوسک از ابتدا در طراحی ایستگاه پیش‌بینی شده و از طریق فراخوان عمومی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است.

در چنین شرایطی، انتشار مستندات مربوط به طراحی اولیه، شرایط فراخوان، نوع قرارداد و کاربری تعیین‌شده برای کیوسک‌ها می‌تواند به ابهام‌های موجود پاسخ دهد.

اکنون که پس از سال‌ها اتوبوس‌ها دوباره به مسیر مهستان بازگشته‌اند، تعیین دقیق حدود فضای ایستگاه و کیوسک، حفظ دسترسی مناسب مسافران و عابران و شفاف بودن نحوه بهره‌برداری از فضاهای عمومی می‌تواند هم به مطالبه شهروندان پاسخ دهد و هم وضعیت این سازه‌ها را از منظر مدیریت شهری روشن‌تر کند.