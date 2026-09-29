بیژن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برداشت سیب در باغات شهرستان آغاز شده و با توجه به سطح زیرکشت و شرایط تولید، پیشبینی میشود امسال حدود ۱۶۰ هزار تن سیب از باغات مشگینشهر برداشت شود.
وی با بیان اینکه مشگینشهر از مناطق مهم تولید محصولات باغی در استان اردبیل به شمار میرود، افزود: بخش قابل توجهی از سیب تولیدی شهرستان از کیفیت مناسبی برخوردار است و میتواند علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، ظرفیت مناسبی برای حضور در بازارهای خارج از کشور داشته باشد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشگینشهر ادامه داد: افزایش تولید به تنهایی نمیتواند موجب ارتقای درآمد باغداران شود، بلکه سورت، درجهبندی، بستهبندی، نگهداری اصولی و بازاررسانی مناسب نیز باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.
محمودی تصریح کرد: یکی از اولویتهای بخش کشاورزی شهرستان، تقویت زنجیره ارزش محصولات باغی است تا محصول تولیدشده با کیفیت مناسب و در زمان مطلوب به بازار عرضه شود و باغداران از ارزش واقعی دسترنج خود بهرهمند شوند.
وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای نگهداری محصولات باغی گفت: با راهاندازی سردخانههای جدید، ظرفیت سردخانهای شهرستان در حال حاضر به بیش از ۴۰ هزار تن رسیده است که این ظرفیت میتواند نقش مهمی در مدیریت عرضه محصولات باغی ایفا کند.
مدیر جهاد کشاورزی مشگینشهر خاطرنشان کرد: وجود ظرفیت مناسب سردخانهای به باغداران این امکان را میدهد که در صورت اشباع بازار، محصول خود را برای مدت مناسب نگهداری کرده و از عرضه همزمان و فروش اجباری محصول در زمان کاهش قیمت جلوگیری کنند.
محمودی همچنین بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در کنار تولید محصولات باغی تأکید کرد و گفت: ایجاد و تقویت واحدهای سورتینگ، بستهبندی، فرآوری و صنایع تبدیلی میتواند موجب افزایش ارزش افزوده محصولات و ایجاد فرصتهای اقتصادی بیشتر برای شهرستان شود.
وی با بیان اینکه بخش مهمی از دغدغه باغداران در زمان برداشت، نحوه فروش و قیمت محصول است، افزود: باید تلاش شود فاصله میان تولیدکننده و بازار کاهش یافته و زمینهای فراهم شود که سهم بیشتری از ارزش اقتصادی محصول به تولیدکنندگان و باغداران برسد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشگینشهر در پایان تأکید کرد: هدف اصلی، حمایت از تولیدکنندگان و فراهم کردن شرایطی است که باغداران بتوانند علاوه بر افزایش تولید، محصول خود را با کیفیت مناسب و در شرایط مطلوب به بازار عرضه کرده و سود و ارزش افزوده بیشتری از نتیجه تلاش خود به دست آورند.
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