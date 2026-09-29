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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۲

۶۰ مصدوم سگ‌گرفتگی در مازندران به پزشکی قانونی مراجعه کردند

۶۰ مصدوم سگ‌گرفتگی در مازندران به پزشکی قانونی مراجعه کردند

ساری- مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از مراجعه ۶۰ مصدوم ناشی از گازگرفتگی سگ به مراکز پزشکی قانونی استان طی پنج ماه نخست امسال خبر داد و گفت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی با اشاره به آمار مصدومان ناشی از گازگرفتگی سگ در مازندران اظهار کرد: طی پنج ماه نخست امسال ۶۰ نفر برای بررسی صدمات و جراحات ناشی از سگ‌گرفتگی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند.

وی افزود: از مجموع مراجعه‌کنندگان، ۶۰ نفر مرد و مابقی زن بودند.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به گروه‌های سنی مصدومان گفت: بیشترین تعداد مصدومان در گروه سنی ۴۱ تا ۵۰ سال با پنج نفر و کمترین تعداد در گروه سنی ۱۱ تا ۲۰ سال با سه نفر ثبت شده است.

آمل، تنکابن و عباس‌آباد در صدر آمار سگ‌گرفتگی

عباسی ادامه داد: بر اساس آمار ارجاعی از مراکز پزشکی قانونی شهرستان‌های استان، بیشترین موارد گازگرفتگی سگ مربوط به شهرستان‌های آمل، تنکابن و عباس‌آباد است که هر کدام ۱۳ مورد را به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: پس از این شهرستان‌ها، بابل با ۹ مورد در رتبه بعدی قرار دارد و کمترین مورد نیز مربوط به شهرستان نور با یک مورد گزارش شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ نیز ۱۳۶ مصدوم ناشی از گازگرفتگی سگ برای بررسی صدمات و جراحات به پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که ۸۸ نفر از آنان مرد و مابقی زن بودند.

کد مطلب 6962597

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