به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدناصر میرمحمدیان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه دیدار با استاندار اصفهان اظهار کرد: توفیق شد امروز در استان مهم اصفهان خدمت استاندار این استان که مدیری فرهیخته و اهل فرهنگ است، برسیم و درباره موضوع محله‌محوری و توسعه محلی گفت‌وگو کنیم.

وی افزود: دغدغه محله‌محوری و پیشرفت و توسعه محلی، موضوعی است که سال‌هاست آن را پیگیری می‌کنیم و به لطف خدا و با عنایت رئیس‌جمهور در این دولت نیز مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: با توجه به سابقه طولانی استاندار اصفهان در این حوزه، بسیار خرسندیم که می‌توانیم در کنار مدیریت ارشد استان گامی در مسیر تقویت محله‌محوری برداریم.

وی تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم در ساختن ایران قوی که قرار است پس از پیروزی بر دشمنان شکل بگیرد، پایه‌های تمدنی کشور را با استفاده از الگوی محله‌محوری تقویت کنیم.

محله‌محوری ظرفیت تقویت انسجام اجتماعی را دارد

همچنین استاندار اصفهان نیز در جمع خبرنگاران با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اظهار کرد: پیروزی‌های به دست آمده به برکت جان‌فشانی نیروهای مسلح، حضور مردم، توکل بر خداوند و اعتماد به مردم حاصل شد.

مهدی جمالی‌نژاد افزود: در شرایط کنونی دو حوزه اقتصاد و جنگ اقتصادی و همچنین جنگ ترکیبی، جنگ شناختی و مسائل فرهنگی از دغدغه‌های مهم هستند و باید با جدیت مورد توجه قرار گیرند.

وی با اشاره به ضرورت مقابله با آسیب‌های فرهنگی ادامه داد: شبیخون فرهنگی به معنای ورود دشمن در تاریکی و سکوت است و در شرایط کنونی نیز تهاجم سنگینی با عناوین و ترفندهای مختلف مشاهده می‌شود که باید با تمام توان در برابر آن ایستادگی کرد.

استاندار اصفهان طرح محله‌محوری را یکی از ابزارهای مؤثر برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی و تقویت انسجام جامعه دانست و گفت: این طرح فقط در حوزه‌های کالبدی و عمرانی کاربرد ندارد، بلکه می‌تواند در حوزه فرهنگی، کاهش آسیب‌های اجتماعی، ایجاد انسجام، اعتمادسازی عمیق میان مردم و نزدیک‌تر شدن دل‌ها و اقوام نیز نقش‌آفرین باشد.

وی افزود: محله‌محوری می‌تواند یک شبکه مویرگی گسترده ایجاد کند که در آن دل‌های مردم به یکدیگر پیوند بخورد و ظرفیت انجام اقدامات بزرگ و هم‌زمان شکل بگیرد.

هم‌افزایی دستگاه‌ها برای اجرای طرح‌های محله‌محور

جمالی‌نژاد با اشاره به ظرفیت موجود در قانون شوراها گفت: این شبکه مویرگی پیش از این نیز در روح قانون شوراها دیده شده بود، اما الگوهای نوینی که در سال‌های اخیر مطرح شده، خوشبختانه در شهرها و استان‌های مختلف در حال شکل‌گیری است.

وی ادامه داد: در استان اصفهان نیز اهتمام ویژه‌ای برای اجرای این رویکرد وجود دارد و همکاران ما در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی، در کنار سپاه، بسیج و دستگاه‌های مختلف پای کار آمده‌اند.

استاندار اصفهان با اشاره به همکاری سازمان تبلیغات اسلامی در این زمینه گفت: سازمان تبلیغات اسلامی نیز عنایت و پای‌کارآمدن بسیار خوبی در این حوزه داشته و امیدواریم بتوانیم با هم‌افزایی دستگاه‌ها، دغدغه‌های موجود را در استان اصفهان عملیاتی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: یقین دارم در استان اصفهان می‌توانیم موانع موجود را برطرف کنیم و نتایج اقدامات محله‌محور را به ثمر برسانیم.

جمالی‌نژاد با تأکید بر ضرورت اقدام فوری در شرایط کنونی گفت: برخی اقدامات را برای روز مبادا می‌گذارند، اما امروز خودِ مباداترین روزهاست و در چنین شرایطی باید انسجام درونی جامعه را با استفاده از ظرفیت محله‌محوری تقویت کرد.

وی افزود: در شرایطی که دشمنان مختلف در برابر ملت ایران صف کشیده‌اند، باید این انسجام درونی را با الگوی محله‌محوری به چنان ظرفیتی رساند که هر محله بتواند به یک بازوی توانمند برای اداره امور و حفظ اقتدار کشور تبدیل شود.