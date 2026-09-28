  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۱

سفر وزیر خارجه عربستان به آمریکا برای دیدار با روبیو

سفر وزیر خارجه عربستان به آمریکا برای دیدار با روبیو

وزیر خارجه عربستان برای دیدار با همتای آمریکایی خود وارد واشنگتن شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان، فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان امروز دوشنبه وارد آمریکا شد تا با مارکو روبیرو وزیر خارجه این کشور دیدار کند.

سفر بن فرحان به آمریکا در سایه تشدید درگیری ها در یمن و تجاوزات این کشور صورت می گیرد.

قرار است دو طرف در خصوص روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقه و جهان بحث و تبادل نظر کنند.

پیشتر گزارش شده بود که محمد بن سلمان ولی عهد عربستان از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای مقابله با پیشروی های برق آسای نیروهای انصارالله یمن کمک خواسته بود اما ترامپ با این درخواست مخالفت کرد.

کد مطلب 6961077

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها