سفر وزیر خارجه عربستان به آمریکا برای دیدار با روبیو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان، فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان امروز دوشنبه وارد آمریکا شد تا با مارکو روبیرو وزیر خارجه این کشور دیدار کند.

سفر بن فرحان به آمریکا در سایه تشدید درگیری ها در یمن و تجاوزات این کشور صورت می گیرد.

قرار است دو طرف در خصوص روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقه و جهان بحث و تبادل نظر کنند.

پیشتر گزارش شده بود که محمد بن سلمان ولی عهد عربستان از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای مقابله با پیشروی های برق آسای نیروهای انصارالله یمن کمک خواسته بود اما ترامپ با این درخواست مخالفت کرد.