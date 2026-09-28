تأمین و توزیع آرد روستایی در پلدختر

به گزارش خبرنگار مهر، سیدشجاع شاهرخی ظهر امروز دوشنبه در جلسه ستاد بحران که در سالن جلسات بخشداری بالاگریوه برگزار شد، با اشاره به دغدغه و پیگیری دهیاران درباره تأمین آرد روستاهای منطقه جنوب شهرستان، از حساسیت و مسئولیت‌پذیری دهیاران در پیگیری مسائل روستاها قدردانی کرد.

وی با تشریح نقش تعاون روستایی در چرخه تأمین و توزیع آرد اظهار کرد: اداره تعاون روستایی تأمین‌کننده آرد نیست، بلکه به‌عنوان مباشر با اداره غله همکاری می‌کند و وظیفه آن در این فرآیند، توزیع آرد است.

شاهرخی افزود: تعاون روستایی اختیار انتخاب کارخانه تولید آرد و خرید مستقیم از کارخانه مشخصی را ندارد و خرید آرد به‌صورت شناور و از طریق سامانه مربوطه انجام می‌شود.

اختلال سامانه خرید و تأثیر آن بر توزیع آرد

رئیس اداره تعاون روستایی پلدختر با اشاره به سازوکار سامانه خرید آرد گفت: معمولاً در روز پانزدهم هر ماه، ساعت ۱۲ شب، سامانه خرید آرد برای کل استان لرستان فعال می‌شود و با توجه به حجم بالای مراجعه و کندی سامانه، فرآیند ثبت سفارش و خرید آرد در برخی مواقع با مشکل مواجه می‌شود.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر، ظرفیت کندوهای کارخانه‌های آرد و سیلوها در سطح استان و همچنین روند حمل گندم به این مراکز، بر میزان و زمان‌بندی تأمین آرد اثرگذار است و به همین دلیل ممکن است در مقاطع خاص، وقفه یا محدودیتی در روند توزیع ایجاد شود.

شاهرخی یادآور شد: مشکل ایجادشده مقطعی است و با پیگیری‌های انجام‌شده، قطعاً برطرف خواهد شد و تلاش می‌شود روند توزیع آرد روستایی با کمترین مشکل ادامه پیدا کند.

تأکید بر ثبت‌نام روستاییان در سامانه «سیما»

رئیس اداره تعاون روستایی پلدختر از دهیاران و عوامل توزیع آرد خواست موضوع ثبت‌نام روستاییان در سامانه جدید توزیع آرد را با جدیت دنبال کنند.

وی خاطرنشان کرد: از تمامی دهیاران و عوامل توزیع آرد درخواست می‌کنم روستاییان را برای ثبت‌نام در سامانه جدید توزیع آرد موسوم به «سیما» راهنمایی و ثبت‌نام آنها را پیگیری کنند تا هیچ خانواری به دلیل ثبت‌نام‌نشدن از دریافت سهمیه آرد جا نماند.

شاهرخی یادآور شد: همکاری دهیاران، عوامل توزیع و روستاییان در تکمیل فرآیند ثبت‌نام و به‌روزرسانی اطلاعات می‌تواند به مدیریت بهتر توزیع و کاهش مشکلات احتمالی در روند دریافت سهمیه آرد کمک کند.