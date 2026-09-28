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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۷

تأمین و توزیع آرد روستایی در پلدختر

تأمین و توزیع آرد روستایی در پلدختر

پلدختر- رئیس اداره تعاون روستایی پلدختر از تأمین و توزیع آرد روستایی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدشجاع شاهرخی ظهر امروز دوشنبه در جلسه ستاد بحران که در سالن جلسات بخشداری بالاگریوه برگزار شد، با اشاره به دغدغه و پیگیری دهیاران درباره تأمین آرد روستاهای منطقه جنوب شهرستان، از حساسیت و مسئولیت‌پذیری دهیاران در پیگیری مسائل روستاها قدردانی کرد.

وی با تشریح نقش تعاون روستایی در چرخه تأمین و توزیع آرد اظهار کرد: اداره تعاون روستایی تأمین‌کننده آرد نیست، بلکه به‌عنوان مباشر با اداره غله همکاری می‌کند و وظیفه آن در این فرآیند، توزیع آرد است.

شاهرخی افزود: تعاون روستایی اختیار انتخاب کارخانه تولید آرد و خرید مستقیم از کارخانه مشخصی را ندارد و خرید آرد به‌صورت شناور و از طریق سامانه مربوطه انجام می‌شود.

اختلال سامانه خرید و تأثیر آن بر توزیع آرد

رئیس اداره تعاون روستایی پلدختر با اشاره به سازوکار سامانه خرید آرد گفت: معمولاً در روز پانزدهم هر ماه، ساعت ۱۲ شب، سامانه خرید آرد برای کل استان لرستان فعال می‌شود و با توجه به حجم بالای مراجعه و کندی سامانه، فرآیند ثبت سفارش و خرید آرد در برخی مواقع با مشکل مواجه می‌شود.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر، ظرفیت کندوهای کارخانه‌های آرد و سیلوها در سطح استان و همچنین روند حمل گندم به این مراکز، بر میزان و زمان‌بندی تأمین آرد اثرگذار است و به همین دلیل ممکن است در مقاطع خاص، وقفه یا محدودیتی در روند توزیع ایجاد شود.

شاهرخی یادآور شد: مشکل ایجادشده مقطعی است و با پیگیری‌های انجام‌شده، قطعاً برطرف خواهد شد و تلاش می‌شود روند توزیع آرد روستایی با کمترین مشکل ادامه پیدا کند.

تأکید بر ثبت‌نام روستاییان در سامانه «سیما»

رئیس اداره تعاون روستایی پلدختر از دهیاران و عوامل توزیع آرد خواست موضوع ثبت‌نام روستاییان در سامانه جدید توزیع آرد را با جدیت دنبال کنند.

وی خاطرنشان کرد: از تمامی دهیاران و عوامل توزیع آرد درخواست می‌کنم روستاییان را برای ثبت‌نام در سامانه جدید توزیع آرد موسوم به «سیما» راهنمایی و ثبت‌نام آنها را پیگیری کنند تا هیچ خانواری به دلیل ثبت‌نام‌نشدن از دریافت سهمیه آرد جا نماند.

شاهرخی یادآور شد: همکاری دهیاران، عوامل توزیع و روستاییان در تکمیل فرآیند ثبت‌نام و به‌روزرسانی اطلاعات می‌تواند به مدیریت بهتر توزیع و کاهش مشکلات احتمالی در روند دریافت سهمیه آرد کمک کند.

کد مطلب 6961454

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