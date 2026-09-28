«الکترا» در ایتالیا به صحنه رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «الکترا» به کارگردانی فرزاد امینی، روزهای ۱۷ و ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶، برابر با ۲۶ و ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، در هفته فستیوال «در سایه گروتفسکی» در تئاتر تاسکابیله برگامو ایتالیا روی صحنه رفت.

این اثر نمایشی با بازی نازنین‌زهرا برومند، یاسمن مومنی، رضا حاجی‌حسینی و غزل کوچک‌بیگ اجرا شد و بهناز علی‌آبادی طراحی لباس آن را بر عهده داشت.

«الکترا» در حضور مخاطبان ایتالیایی، در فستیوالی که به میراث و تأثیرات هنری یرژی گروتفسکی اختصاص داشت و در حضور توماس ریچاردز و دیگر گروتفسکی شناسان برجسته به اجرا درآمد؛ حضوری که زمینه‌ای برای ارائه این اثر در فضای بین‌المللی تئاتر فراهم کرد.

اجرای «الکترا» در تئاتر تاسکابیله برگامو، بخشی از اجراهای هفته فستیوال «در سایه گروتفسکی» بود.