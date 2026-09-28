حجت‌الاسلام ایرانشاهی مدیر بخش قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری دوره مهارت‌افزایی راهبران پایگاه‌های قرآنی مساجد گفت: مسجد می‌تواند کانون شکل‌گیری یک جریان مستمر و مردمی قرآن در محله باشد از این رو توجه و پرورش فکری و علمی راهبران می تواند تسهیل کننده حرکت های مردمی قرآنی باشد.

وی افزود: راهبر قرآنی صرفاً برگزارکننده کلاس قرآن نیست، بلکه وظیفه دارد ظرفیت‌های قرآنی محله را شناسایی، فعالان و استعدادهای قرآنی را به یکدیگر متصل و برای توسعه فعالیت‌های قرآنی مسجد برنامه‌ریزی کند.

ایرانشاهی با تأکید بر اهمیت قیام لله و نصرت قرآن اظهار کرد: هدف ما تربیت افرادی است که با انگیزه الهی و احساس مسئولیت، در مسجد و محله خود برای گسترش فرهنگ قرآنی و تربیت نسل جدید نقش آفرینی کنند. از این رو دوره های تخصصی ویژه مربیان قرآن با حضور اساتید مطرح قرآنی و علمی برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این دوره آموزشی در واقع آغاز یک مأموریت است و انتظار می‌رود راهبران پس از آموزش، با شناسایی ظرفیت‌های محله و همکاری با امام جماعت و فعالان مسجد، زمینه شکل‌گیری پایگاه‌های قرآنی فعال و اثرگذار را فراهم کنند.

گفتنی است این دوره که روز پنجشنبه ۹ مهرماه برزار خواهد شد ویژه مربیان جلسات قرآن و حافظان قرآنی است که پیش از این ثبت نام کرده اند.