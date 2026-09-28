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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰

فعال‌سازی ظرفیت‌های مساجد با برگزاری دوره مهارف افزایی راهبران قرآنی

فعال‌سازی ظرفیت‌های مساجد با برگزاری دوره مهارف افزایی راهبران قرآنی

دوره مهارت‌افزایی راهبران پایگاه‌های قرآنی مساجد با هدف شناسایی و فعال‌سازی ظرفیت‌های قرآنی محلات و تقویت نقش مساجد در شکل‌گیری جریان‌های مردمی قرآن برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام ایرانشاهی مدیر بخش قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری دوره مهارت‌افزایی راهبران پایگاه‌های قرآنی مساجد گفت: مسجد می‌تواند کانون شکل‌گیری یک جریان مستمر و مردمی قرآن در محله باشد از این رو توجه و پرورش فکری و علمی راهبران می تواند تسهیل کننده حرکت های مردمی قرآنی باشد.

وی افزود: راهبر قرآنی صرفاً برگزارکننده کلاس قرآن نیست، بلکه وظیفه دارد ظرفیت‌های قرآنی محله را شناسایی، فعالان و استعدادهای قرآنی را به یکدیگر متصل و برای توسعه فعالیت‌های قرآنی مسجد برنامه‌ریزی کند.

ایرانشاهی با تأکید بر اهمیت قیام لله و نصرت قرآن اظهار کرد: هدف ما تربیت افرادی است که با انگیزه الهی و احساس مسئولیت، در مسجد و محله خود برای گسترش فرهنگ قرآنی و تربیت نسل جدید نقش آفرینی کنند. از این رو دوره های تخصصی ویژه مربیان قرآن با حضور اساتید مطرح قرآنی و علمی برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این دوره آموزشی در واقع آغاز یک مأموریت است و انتظار می‌رود راهبران پس از آموزش، با شناسایی ظرفیت‌های محله و همکاری با امام جماعت و فعالان مسجد، زمینه شکل‌گیری پایگاه‌های قرآنی فعال و اثرگذار را فراهم کنند.

گفتنی است این دوره که روز پنجشنبه ۹ مهرماه برزار خواهد شد ویژه مربیان جلسات قرآن و حافظان قرآنی است که پیش از این ثبت نام کرده اند.

کد مطلب 6961393
سیده فاطمه سادات کیایی

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