به گزارش خبرنگار مهر، عمران علی محمدی ظهر امروز دوشنبه در بازدید از مجتمع کشت و صنعت لرستان با اشاره به پیشرفت‌های این مجموعه، اظهار داشت: آنچه امروز در مجتمع کشت و صنعت لرستان شاهد هستیم، معنای واقعی تولید و اشتغال است.

وی افزود: این مجموعه با عبور موفق از روش‌های سنتی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، گامی بلند در مسیر توسعه صنعتی استان برداشته است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با بیان اینکه فعالیت‌های این واحد تولیدی نشان‌دهنده یک جهاد اقتصادی واقعی است، تصریح کرد: تبدیل توانمندی‌های بالقوه به ثروت و بهره‌وری، آن هم در فضایی که فناوری نقش مهمی دارد، الگویی است که می‌تواند در سایر استان‌های کشور نیز مورد توجه قرار گیرد.

حمایت دستگاه قضایی از تولید مشروع

علی‌محمدی با تأکید بر تکالیف قانونی دستگاه قضایی در حمایت از بخش تولید، گفت: بر ما مسئولان در دستگاه قضایی فرض است که از تولیدات مشروعی که با دلسوزی و همت مضاعف در حال انجام است، حمایت کنیم.

وی ادامه داد: حمایت حقوقی دستگاه قضایی به گونه‌ای خواهد بود که موانع پیش روی توسعه این مجموعه‌ها، یکی پس از دیگری برطرف شود تا شاهد گسترش بیش از پیش فعالیت‌های تولیدی باشیم.

آمادگی دستگاه قضایی برای حمایت از سرمایه‌گذاران

رئیس‌کل دادگستری لرستان در پاسخ به سؤالی درباره حمایت از سرمایه‌گذاران جدید، خاطرنشان کرد: اگر سرمایه‌گذاری با حسن نیت و با هدف انجام اقداماتی مشابه در استان وارد میدان شود، دستگاه قضایی با تمام ظرفیت و توان خود از او حمایت خواهد کرد.

علی‌محمدی افزود: معتقدیم هر آنچه به نفع جامعه و مردم باشد، مورد حمایت نظام قضایی است و ما در کنار تولیدکنندگان متعهد و دلسوز خواهیم ایستاد.

تولید درون‌زا در مسیر مقابله با جنگ اقتصادی

وی در پایان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، اقتصاد مقاومتی را یکی از راه‌های برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی دانست و گفت: ما در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و یکی از راه‌های مقابله با آن، تحقق اقتصاد مقاومتی است؛ اقتصادی که درون‌زا و برون‌گرا باشد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان خاطرنشان کرد: تولیداتی از این دست نه‌تنها می‌توانند نیازهای داخلی را تأمین کنند، بلکه ظرفیت بالایی برای صادرات و عرضه محصولات باکیفیت ایرانی به کشورهای منطقه دارند و این امر در راستای منافع ملی کشور است.