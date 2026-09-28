پرونده مددجویان کانون اصلاح و تربیت قزوین بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علی مصطفوینیا، رئیس کل دادگستری استان قزوین، به همراه معاونان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و مدیرکل زندانهای استان از کانون اصلاح و تربیت پسران قزوین بازدید کرد.
مصطفوینیا در این بازدید با استماع گزارش رئیس کانون اصلاح و تربیت، از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات قضایی مددجویان قرار گرفت و پروندههای آنان را مورد بررسی قرار داد.
وی در ادامه دستورهای لازم را برای تسریع در روند رسیدگی به درخواستهای قضایی مددجویان، از جمله بررسی وضعیت بازداشت، مرخصی و تعیین تکلیف پروندهها صادر کرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین همچنین بر ضرورت رسیدگی دقیق و تسریع در تعیین تکلیف پروندههای مددجویان تأکید کرد و گفت: فراهم کردن زمینههای لازم برای بازگشت مددجویان به جامعه باید مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما