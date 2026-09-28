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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰

پرونده مددجویان کانون اصلاح و تربیت قزوین بررسی شد

پرونده مددجویان کانون اصلاح و تربیت قزوین بررسی شد

قزوین- رئیس کل دادگستری استان قزوین با حضور در کانون اصلاح و تربیت پسران، ضمن بررسی مسائل قضایی مددجویان، دستورهای لازم برای تسریع در رسیدگی به درخواست‌های آنان را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا، رئیس کل دادگستری استان قزوین، به همراه معاونان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و مدیرکل زندان‌های استان از کانون اصلاح و تربیت پسران قزوین بازدید کرد.

مصطفوی‌نیا در این بازدید با استماع گزارش رئیس کانون اصلاح و تربیت، از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات قضایی مددجویان قرار گرفت و پرونده‌های آنان را مورد بررسی قرار داد.

وی در ادامه دستورهای لازم را برای تسریع در روند رسیدگی به درخواست‌های قضایی مددجویان، از جمله بررسی وضعیت بازداشت، مرخصی و تعیین تکلیف پرونده‌ها صادر کرد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین همچنین بر ضرورت رسیدگی دقیق و تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های مددجویان تأکید کرد و گفت: فراهم کردن زمینه‌های لازم برای بازگشت مددجویان به جامعه باید مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 6961052

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