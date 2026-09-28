طراحی ۶ پروژه تقاطع غیرهمسطح در سنندج با اعتبار ۳ همت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدانور رشیدی ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از کارکنان شهرداری و خانوادههای شهدای این مجموعه اظهار کرد: مدیریت ترافیک سنندج نیازمند ترکیبی از توسعه زیرساختها، تقویت حملونقل عمومی و استفاده از فناوریهای نوین است.
وی افزود: با توجه به افزایش جمعیت و حجم تردد در سنندج و محدودیت ظرفیت معابر، نمیتوان تمام مسائل ترافیکی را تنها با توسعه فیزیکی خیابانها برطرف کرد و استفاده از ظرفیت هوشمندسازی نیز ضروری است.
شهردار سنندج با اشاره به رونمایی از سامانه هوشمند پلاکخوان و سرعتسنج گفت: ۱۷ سامانه هوشمند در شهر فعال است و برنامه مدیریت شهری، توسعه فازهای بعدی این سامانههاست.
رشیدی ادامه داد: این تجهیزات علاوه بر کنترل سرعت و پلاکخوانی، در پایش برخی مسائل فنی و ترافیکی نیز کاربرد دارند و در کنار دوربینهای ثابت، استفاده از خودروهای دوربیندار نیز توسعه پیدا خواهد کرد.
اجرای پروژههای غیرهمسطح در دستور کار
وی از طراحی ۶ پروژه تقاطع غیرهمسطح در سنندج خبر داد و گفت: برای اجرای این طرحها حدود سه همت اعتبار نیاز است و رایزنی با مجموعههای بزرگ برای تأمین منابع و آغاز عملیات اجرایی در حال انجام است.
شهردار سنندج همچنین تعریض دیوار ارتش را یکی دیگر از طرحهای مورد پیگیری مدیریت شهری عنوان کرد و افزود: اجرای این طرح میتواند به بهبود تردد در یکی از محورهای شهری و تکمیل رینگ ترافیکی سنندج کمک کند.
رشیدی با تأکید بر اینکه توسعه زیرساختها بدون ارتقای فرهنگ ترافیکی کافی نیست، از رسانهها خواست در زمینه آموزش و ترویج رفتار صحیح ترافیکی میان شهروندان نقش فعالتری ایفا کنند.
نظر شما