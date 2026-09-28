برگزاری هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» در استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، علی مهدی خانی، صبح دوشنبه ۶ مهر در نشست خبری هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان گفت: بر اساس دغدغه رهبر شهید انقلاب، برنامه های قرآنی ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور تدوین شده است.

وی بیان داشت: از سال گذشته روند مسابقات مدهامتان در سراسر کشور از حالت فردی به گروهی تغییر پیدا کرده که هدف آن شناسایی استعدادها و انگیزه بخشی به اعضای کانون ها است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان کرمان اظهار داشت: از جمله اهداف این مسابقات می توان به پیوند بنیادین مسابقات مدهامتان با مساجد، جریان سازی در سطح محلات، استعداد یابی، تنوع در رشته های این مسابقات و انگیزه بخشی میان مدیران و اعضای کانون های فرهنگی و هنری مساجد اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: در صورت حمایت متولیان و مسئولین مربوطه آمادگی ایجاد تحول در حوزه قرآنی را در سطح استان داریم.

مهدی خانی، عنوان کرد: سال گذشته ۴۷ تیم در این دوره از مسابقات شرکت کردند که در سال جاری به ۹۲ تیم افزایش پیدا کرده است و رتبه سوم کشوری از نظر مشارکت در کشور را کسب کرده ایم.

وی اضافه کرد: از ۹۲ تیم حاضر در این مسابقات ۳۵ تیم برادران و ۵۷ تیم را خواهران تشکیل می دهند که در دو رده سنی زیر ۱۸ و بالای ۱۸ سال به رقابت می پردازند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان کرمان با اشاره به اینکه مسابقات شهرستانی هم اکنون درحال اجرا است و مرحله استانی پایان مهر ماه و کشوری آبان ماه برگزار می شود، اظهار داشت: این مسابقات به صورت کاملا مردمی برگزار می شود به این صورت که در هر شهرستان یک کانون به عنوان کانون رابط مجری برگزاری این مسابقات است.

وی با بیان اینکه کانون المهدی نرماشیر رتبه سوم از نظر شبکه سازی تیمی در کشور را کسب کرده است، افزود: درحال حاضر ۷۲۲ کانون و بیش از ۸۸ هزار اعضای کانون در شمال استان درحال فعالیت هستند.