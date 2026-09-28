به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)، در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت توجه به موضوع سالمندی در کشور گفت: سالمندی در کشور ما به موضوعی تبدیل شده که اگر از هم‌اکنون برای آن برنامه‌ریزی نشود، می‌تواند در سال‌های آینده به یک معضل تبدیل شود. بخش قابل توجهی از سالمندان نیز تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند و این موضوع، رسیدگی به نیازها و بهبود شرایط زندگی آنان را به یکی از مأموریت‌های مهم این نهاد تبدیل کرده است.

وی با تبریک به پیشکسوتان و سالمندان کشور، اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های اصلی کمیته امداد، رسیدگی به وضعیت و نیازهای سالمندان و پیشکسوتان صاحب‌تجربه است. این افراد میراث‌داران کشور هستند که دوران جوانی خود را در خدمت به مردم سپری کرده‌اند و باید از تجربه و ظرفیت آنها به شکل مناسبی استفاده شود.

رئیس کمیته امداد با اشاره به برنامه‌های این نهاد برای سالمندان افزود: در کنار تجربیات موفق گذشته، یک برنامه پنج‌ساله برای سالمندان در کمیته امداد تدوین شده که به تصویب هیئت امنای کمیته امداد رسیده و دفتر مقام معظم رهبری نیز آن را تأیید کرده است.

بختیاری ادامه داد: در این برنامه مشخص شده است که پس از پایان پنج سال، باید بدانیم در چه نقطه‌ای قرار داریم و به همین منظور، هر ۶ ماه یک‌بار نیز باید گزارش عملکرد ارائه شود. توانمندسازی یکی از محورهای اصلی فعالیت کمیته امداد است و رهبر شهید نیز به زیبایی فرمودند که «توانمندسازی نسخه عزتمندانه مقابله با فقر است.»

وی با بیان اینکه توانمندسازی فقط مختص جوانان نیست، گفت: در حوزه سالمندان نیز از ظرفیت‌هایی مانند نیروگاه‌های خورشیدی و نصب پنل‌های خورشیدی استفاده می‌کنیم تا از این طریق به توانمندسازی سالمندان کمک شود.

رئیس کمیته امداد با تأکید بر ضرورت استفاده از توانایی‌های سالمندان تصریح کرد: تجربه ما در عرصه سالمندی و مطالعاتی که در این زمینه انجام داده‌ایم، نشان می‌دهد باید بیکاری را از زندگی سالمندان حذف کنیم. سالمندان متناسب با سن، تجربه و مهارت‌هایی که دارند، می‌توانند نقش مؤثری در جامعه داشته باشند و نباید این ظرفیت‌ها هدر برود.

بختیاری با اشاره به تجربه یکی از سالمندان تحت حمایت کمیته امداد در استان زنجان گفت: چهار یا پنج ماه پیش به یکی از روستاهای زنجان رفته بودم و در آنجا یک نیروگاه خورشیدی روی پشت‌بام منزل یک زن سالمند نصب کرده بودیم. این زن که بالای ۶۰ سال سن داشت، همسرش را از دست داده و فرزندان یتیم داشت.

وی ادامه داد: هنگام افتتاح رسمی این نیروگاه با حضور فرماندار و مسئولان شهرستان، این زن درخواست کرد چند دقیقه پشت تریبون صحبت کند. او به زبان ترکی صحبت کرد و مدیرکل کمیته امداد استان صحبت‌هایش را برای من ترجمه کرد. این زن گفت «من از این خوشحالم که از امروز در کم کردن ناترازی انرژی به عنوان یک شهروند ایرانی سهیم شدم.»

رئیس کمیته امداد خاطرنشان کرد: این جمله برای من بسیار ارزشمند بود؛ چراکه یک زن سالمند، همسرش را از دست داده و فرزندان یتیم خود را بزرگ کرده بود، اما با ایجاد این نیروگاه احساس می‌کرد همچنان در زندگی و جامعه نقش دارد. بنابراین یکی از مأموریت‌های ما در عرصه سالمندی این است که زمینه نقش‌آفرینی و احساس اثرگذاری این افراد را فراهم کنیم.

بختیاری با اشاره به اهمیت تأمین مسکن سالمندان تحت حمایت گفت: مسکن نیز یکی از موضوعات مهم در این حوزه است. در عرصه‌های مختلف، کمیته امداد خدمات متنوعی به نیازمندان ارائه می‌دهد و در مجموع حدود ۱۲۰ نوع خدمت در این نهاد وجود دارد. ممکن است یک فرد یک یا دو خدمت و فرد دیگری ۱۰ یا ۲۰ خدمت دریافت کند، اما تنوع خدمات کمیته امداد بسیار گسترده است.

وی افزود: در حوزه مسکن نیز اگر امکان تأمین مسکن برای سالمندان وجود نداشته باشد، باید از روش‌هایی مانند کمک به اجاره مسکن یا تأمین ودیعه مسکن به آنها کمک کنیم تا نیاز این عزیزان برطرف شود.

رئیس کمیته امداد در پایان با قدردانی از حمایت‌های صورت‌گرفته برای رفع نیاز سالمندان گفت: در این زمینه دولت، مجلس و مردم نقش مهمی دارند و به‌ویژه از مردم تشکر می‌کنم که برای رفع نیازهای سالمندان و دیگر نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد به این نهاد کمک می‌کنند. از اصحاب رسانه و مطبوعات نیز بابت همراهی و اطلاع‌رسانی در این زمینه سپاسگزارم.