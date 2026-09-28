به گزارش خبرنگار مهر،حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، در جلسه شورای تبیین و اطلاع‌رسانی قوه قضاییه، بر ضرورت تقویت اطلاع‌رسانی و حضور مؤثر در عرصه رسانه تأکید کرد.

وی با خیرمقدم به اساتید، اصحاب رسانه، نمایندگان خبرگزاری‌ها، همکاران قوه قضاییه و اعضای شورای تبیین و اطلاع‌رسانی قوه قضاییه، اظهار کرد: هدف از برگزاری این جلسه، بهره‌گیری از خرد جمعی و دستیابی به راهکارهای کاربردی برای تقویت اطلاع‌رسانی در مجموعه‌های حقوقی و قضایی است.

عبدلیان‌پور با اشاره به اهمیت روزافزون رسانه در تحولات جوامع، گفت: امروز هیچ اتفاق مهمی در دنیا رخ نمی‌دهد مگر اینکه ابتدا در قالب خبر و روایت رسانه‌ای تبیین و تشریح شود یا زمینه آن در افکار عمومی فراهم شود.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه افزود: رسانه‌ها و جریان‌های خبری در شکل‌دهی به افکار عمومی نقش مؤثری دارند و از این رو، اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و تبیین صحیح وقایع، نقشی حیاتی و انکارناپذیر در جوامع بشری ایفا می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت حضور فعال در عرصه رسانه، ادامه داد: ما نیز از این قاعده مستثنا نیستیم و اگر در جنگ رسانه‌ای و جنگ خبری غفلت کنیم، قطعاً با چالش‌های جدی مواجه خواهیم شد.

عبدلیان‌پور با اشاره به تجربه برخی رویدادهای سال‌های اخیر اظهار کرد: در مواردی به دلیل ضعف در اطلاع‌رسانی و تبیین به‌موقع، روایت‌ها و برداشت‌های غیرواقعی شکل گرفته و به افکار عمومی منتقل شده است.

وی تصریح کرد: وظیفه مسئولان و روابط عمومی‌ها این است که در هر سطح و جایگاهی که قرار دارند، مسئولیت خود را به‌درستی ایفا کنند و اقدامات و عملکردهای مثبت دستگاه‌های متبوع خود را برای افکار عمومی تبیین کنند.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی عملکرد این قوه گفت: اگر نتوانیم عملکرد مثبت و اقدامات قوه قضاییه را به‌درستی تبیین و تشریح کنیم و توانمندی لازم را در این زمینه نداشته باشیم، قطعاً در جنگ روایت‌ها با چالش مواجه خواهیم شد.

شیرازی: روابط عمومی قوه قضاییه باید در کنار مردم و پاسخگوی مطالبات آنان باشد

سارا شیرازی، سفیر مسئولیت‌های اجتماعی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، بر ضرورت تقویت ارتباط روابط عمومی‌های دستگاه قضایی با مردم، شفاف‌سازی و پیگیری مطالبات عمومی تأکید کرد.

روابط عمومی؛ پل ارتباطی قوه قضاییه و مردم

شیرازی با بیان اینکه روابط عمومی‌ها باید در کنار مردم حضور داشته باشند، اظهار کرد: روابط عمومی باید گوش شنوای مردم باشد، مطالبات و مسائل آنان را جمع‌آوری و در نهایت مسیر و راهکار مشخصی برای پاسخگویی به آنها ارائه کند.

وی افزود: نباید این تصور در جامعه شکل بگیرد که قوه قضاییه مجموعه‌ای خشک و غیرقابل دسترس است؛ بلکه باید راه‌های ارتباطی با مردم تقویت شود و مطالبات آنان به‌صورت شفاف شنیده و پیگیری شود.

خدمات‌رسانی باید با پیگیری و پاسخگویی همراه باشد

سفیر مسئولیت‌های اجتماعی مرکز وکلا با اشاره به فعالیت‌های روابط عمومی‌ها گفت: اطلاع‌رسانی صرف درباره برنامه‌هایی مانند میز خدمت کافی نیست و باید مشخص شود مردم چه مطالباتی را مطرح کرده‌اند، این مطالبات تا چه اندازه قابلیت پیگیری دارد و چه پاسخی به آنها ارائه شده است.

شیرازی ادامه داد: در مجموعه خودمان این خلأ را احساس کرده‌ایم که ارائه خدمات باید با پیگیری و پاسخگویی همراه باشد و این موضوع باید به‌عنوان یک پیوست جدی در فعالیت‌های روابط عمومی مورد توجه قرار گیرد.

تلویزیون اینترنتی؛ ظرفیتی برای معرفی عملکرد دستگاه قضایی

وی راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی قوه قضاییه را اقدامی مثبت و فرصتی مناسب برای انعکاس فعالیت‌های مجموعه‌های مختلف دانست و پیشنهاد کرد نمایندگان بخش‌های مختلف قوه قضاییه در این برنامه حضور داشته باشند و عملکرد مجموعه خود را به‌صورت مستقیم برای مردم تشریح کنند.

شیرازی با تأکید بر نقش روزافزون فضای مجازی در شکل‌دهی به افکار عمومی گفت: اگر مسئولان دستگاه قضایی بتوانند عملکرد و فعالیت‌های خود را به‌صورت تصویری و مستقیم برای مردم ارائه کنند، این امر می‌تواند در انتقال دقیق‌تر اقدامات انجام‌شده مؤثر باشد.

ضرورت مدیریت و تبیین اخبار

وی با اشاره به برخی اقدامات انجام‌شده در سطح مدیریت عالی قوه قضاییه که به گفته وی به‌طور کامل برای مردم اطلاع‌رسانی نشده است، تأکید کرد: ممکن است اقدامات و تصمیماتی انجام شود، اما اگر این اقدامات به‌درستی تبیین نشود، افکار عمومی از آنها مطلع نخواهد شد.

شیرازی در پایان با تأکید بر اهمیت مدیریت خبر خاطرنشان کرد: اخبار و اقدامات دستگاه قضایی باید به‌صورت دقیق، به‌موقع و با تبیین مناسب به مخاطب ارائه شود تا مردم در جریان عملکرد و نتایج اقدامات قرار گیرند.

ولی الله شمس، قائم مقام مرکز رسانه قوه قضاییه، در این نشست با اشاره به شرایط رسانه‌ای کشور پس از جنگ اخیر، بر ضرورت تقویت آمادگی رسانه‌های داخلی برای مواجهه با جنگ شناختی و ادراکی تأکید کرد.

وی با قدردانی از همراهی و حمایت‌های صورت‌گرفته از مرکز رسانه قوه قضاییه اظهار کرد: امروز با یک درگیری چندلایه و ترکیبی مواجه هستیم که در کنار حوزه‌های مختلف، عرصه رسانه را نیز دربر گرفته و با محوریت جنگ ادراکی و شناختی تلاش می‌شود توان کشور درگیر این عرصه شود.

شمس افزود: رسالت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی و پس از جنگ، با دوران قبل از جنگ تفاوت بسیار زیادی کرده است و قوه قضاییه نیز در بسیاری از این موارد در رأس موضوعات قرار دارد.

قائم مقام مرکز رسانه قوه قضاییه با اشاره به سرعت بالای انتشار اخبار در فضای مجازی گفت: وایرال شدن یک خبر در فضای مجازی و تلگرام ممکن است در کمتر از دو ساعت اتفاق بیفتد و در برخی موارد، فرآیند آغاز انتشار خبر حتی به حدود ۱۰ ثانیه رسیده است. در توئیتر نیز با سرعت بسیار بالایی در انتشار اخبار و حجم بالای محتوا مواجه هستیم و باید برای مقابله با این شرایط مجهز باشیم.

وی ادامه داد: امروز بیش از ۳۰۰ رسانه فارسی‌زبان معاند علیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند و همین موضوع نشان می‌دهد که با یک صحنه رسانه‌ای سنگین مواجه هستیم.

شمس تأکید کرد: اگر لحظه‌ای از حساسیت و اهمیت این شرایط غافل شویم، ممکن است روایت از دست برود و روایت دوم، سوم یا چهارم جای روایت نخست را بگیرد.

وی یکی از رویکردهای رسانه‌های معاند را تلاش برای جا انداختن «مغالطه منشأ» عنوان کرد و گفت: در یک فرآیند طولانی و در یک بازه زمانی تلاش می‌شود این موضوع جا بیفتد که اگر منشأ یا منبع یک خبر، رسانه جمهوری اسلامی ایران بود، لزوماً آن خبر معتبر نیست و این نگاه را به نقطه‌ای برسانند که حتی اگر ما ایرانی‌ها حرف درست را هم از رسانه جمهوری اسلامی بشنویم، آن را نپذیریم.

قائم مقام مرکز رسانه قوه قضاییه در پایان با تأکید بر ضرورت هوشیاری رسانه‌های کشور گفت: باید در این زمینه بسیار مراقب باشیم. از مدیران محترم روابط عمومی مجموعه‌های مختلف قوه قضاییه می‌خواهیم در این شرایط و به‌ویژه در جنگی که برای همه ما جنگی مقدس است، با حساسیت بیشتری در حوزه اطلاع‌رسانی و روایتگری فعالیت کنند.