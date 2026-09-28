آموزش نظامی کارکنان شهرداری تهران در قرارگاه بیست ایران پیروز

ب️ه گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان بسیج شهرداری تهران، در این دوره‌ها، کارکنان و بسیجیان شهرداری تهران ضمن حضور در میدان تیر و فراگیری آموزش‌های مرتبط با آشنایی و کاربری تسلیحات، با مجموعه‌ای از مباحث تخصصی و کاربردی در حوزه دفاع شهری، اصول پدافندی، نحوه مواجهه با موقعیت‌های بحرانی و الزامات حفظ آمادگی در شرایط مختلف آشنا شدند؛ آموزش‌هایی که تلاش دارد میان دانش نظری و توانمندی عملی نیروها پیوندی مؤثر ایجاد کند.

️محمدمهدی حسن‌زاده، مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران، با اشاره به رویکرد آموزشی «قرارگاه بیست ایران پیروز» اظهار کرد: امروز آمادگی دفاعی صرفاً به معنای برخورداری از تجهیزات و آموزش‌های نظامی نیست، بلکه مجموعه‌ای از توانمندی‌های جسمی، فکری، مهارتی، اعتقادی و سازمانی را شامل می‌شود که در کنار یکدیگر می‌توانند ظرفیت نیروهای مردمی را برای مواجهه با شرایط مختلف افزایش دهند.

️وی افزود: در این دوره‌ها تلاش شده است آموزش‌ها از سطح مباحث عمومی فراتر رفته و بخشی از نیازهای واقعی دفاع و تاب‌آوری در محیط‌های شهری مورد توجه قرار گیرد؛ از همین رو مباحثی همچون اصول و شاخص‌های پایش و شناسایی عناصر تهدیدکننده در فضاهای شهری، شناخت الگوهای نبردهای نوین شهری، اصول مقاومت، اقدامات پدافندی و الزامات دفاع از مقر و اماکن محل خدمت در برنامه آموزشی قرار گرفته است.

️حسن‌زاده ادامه داد: شهرداری تهران در شرایط عادی یک مجموعه خدماتی و اجرایی است، اما در شرایط بحران و تهدید نیز باید بتواند ضمن استمرار خدمت‌رسانی به شهروندان، از ظرفیت انسانی خود برای کمک به حفظ نظم، آرامش و پایداری خدمات شهری استفاده کند. به همین دلیل، آموزش و آماده‌سازی بسیجیان شاغل در شهرداری را بخشی از فرآیند ارتقای آمادگی سازمانی و اجتماعی می‌دانیم.

️مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران با اشاره به بخش‌های عملیاتی این دوره‌ها گفت: آموزش نحوه استقرار و سازماندهی ایستگاه‌های ایست و بازرسی، اصول دفاع از مقر و اماکن محل خدمت، آشنایی با الزامات مراقبت و پایش محیط و همچنین تمرین‌های میدانی، از جمله بخش‌هایی است که با هدف افزایش آمادگی و هماهنگی نیروها دنبال می‌شود و تلاش داریم آموزش‌ها صرفاً در فضای نظری باقی نماند.

️وی تصریح کرد: قرارگاه بیست ایران پیروز با نگاه به آینده طراحی شده است؛ یعنی قرار نیست آموزش‌ها به یک برنامه مقطعی محدود شود، بلکه هدف، ایجاد یک جریان مستمر برای توانمندسازی، آموزش و ارتقای آمادگی بسیجیان شهرداری تهران است. در این مسیر، آموزش نظامی در کنار آمادگی جسمانی، آموزش‌های فکری و اعتقادی و مهارت‌های مورد نیاز جامعه دنبال می‌شود تا یک مجموعه منسجم و آماده در اختیار سازمان قرار داشته باشد.

️حسن‌زاده همچنین بر اهمیت افزایش تاب‌آوری شهری تأکید کرد و گفت: در شرایطی که شهر ممکن است با انواع تهدیدها و بحران‌ها مواجه شود، میزان آمادگی سرمایه انسانی یکی از مؤلفه‌های مهم در حفظ پایداری و استمرار فعالیت‌هاست؛ از این رو تلاش می‌کنیم بسیجیان شهرداری تهران علاوه بر آمادگی فردی، با وظایف و الزامات کار جمعی، مسئولیت‌پذیری، نظم سازمانی و واکنش مناسب در شرایط خاص نیز آشنا شوند.

️وی خاطرنشان کرد: هدف نهایی این آموزش‌ها، تربیت نیرویی آگاه، منضبط، آماده و مسئولیت‌پذیر است که در کنار مأموریت‌های روزمره خود، در زمان بحران نیز بتواند نقش مؤثری در خدمت به شهر و شهروندان ایفا کند.

️گفتنی است دوره‌های آموزش نظامی قرارگاه بیست ایران پیروز با حضور گردان‌های بیت‌المقدس و بسیجیان شهرداری تهران در قالب آموزش‌های نظری و عملی برگزار می‌شود و استمرار این دوره‌ها، آموزش و توانمندسازی نیروها را در محورهای مختلف دفاعی، جسمانی، مهارتی و فکری دنبال خواهد کرد.