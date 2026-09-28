بازداشت فعال فضای مجازی در تهران با کشف یک کیلوگرم مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران بزرگ، کارشناسان پلیس در جریان پایش مستمر فضای مجازی، فعالیتهای فردی را که با انتشار مطالب توهینآمیز و ترویج محتوای آسیبزا درصدد جذب مخاطب و افزایش دنبالکنندگان خود بود، شناسایی کردند.
در ادامه بررسیهای تخصصی، فعالیتهای این فرد در فضای مجازی تحت رصد قرار گرفت و ابعاد دیگری از فعالیتهای وی برای مأموران آشکار شد.
کشف یک کیلوگرم مواد مخدر در پاتوق متهم
این مرکز در ادامه گزارش خود اعلام کرد: مأموران پس از تکمیل تحقیقات، با ورود به محل تجمع و پاتوق فرد موردنظر، اقدام به بازرسی کردند که در جریان آن یک کیلوگرم مواد مخدر بستهبندیشده و آماده عرضه به مشتریان کشف و ضبط شد.
بررسیهای پلیس نشان داد متهم از طریق بسترهای مجازی، علاوه بر انتشار محتوای آسیبزا، برای جذب مشتری و انجام معاملات مواد مخدر نیز فعالیت داشته است.
تأکید پلیس بر رصد فعالیتهای مجرمانه در فضای مجازی
مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران بزرگ با تأکید بر تداوم رصد فعالیتهای مجرمانه در فضای مجازی اعلام کرد: اطلاعات مربوط به مجرمان و افرادی که از بسترهای دیجیتال برای فعالیتهای مجرمانه و آسیبزا استفاده میکنند، در پایشهای هوشمند پلیس مورد بررسی قرار دارد و با موارد مجرمانه برابر قانون برخورد خواهد شد.
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