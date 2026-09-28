ریشه نارضایتی مردم از صنعت خودرو را در چند دهه مدیریت دولتی بررسی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران در واکنش به اظهارات اخیر وزیر صمت درباره نارضایتی مردم از خودروهای داخلی در بازدید از مجموعه ایرانخودرو، گفت: اگر امروز مردم از وضعیت صنعت خودرو ناراضیاند، باید ریشههای این نارضایتی را در چند دهه مدیریت دولتی بر این صنعت جستوجو کرد، نه اینکه نارضایتی انباشتهشده مردم را به حساب مدیریتی گذاشت که به تازگی سکان ایرانخودرو را در دست گرفته است.
وی با اشاره به سخنان رهبر شهید انقلاب درباره اقتصاد و جایگاه بخش خصوصی افزود: رهبر شهید انقلاب صراحتا گفته بودند: «یکی از اشتباهات مهم سالهای اول انقلاب این بود که بخش خصوصی را کنار زدیم و بسیاری از فعالیتهای اقتصادی را به دولت سپردیم.» برخورد اشتباهی که در همان سالها با مدیرعامل ایرانخودرو شد و اموال او مصادره شد نیز نمونهای از همین رویکرد بود. رویکردی که آثار آن را امروز در بسیاری از صنایع کشور میبینیم.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران ادامه داد: در ۴۷ سال گذشته، دولت مدیریت مجموعههای بزرگ خودروسازی، از جمله ایرانخودرو، را در اختیار داشته است. نتیجه این مدیریت را نمیتوان نادیده گرفت؛ سرمایه اجتماعی این صنعت آسیب دیده، برند ملی ایرانخودرو تضعیف شده و نارضایتی مردم از کیفیت و خدمات صنعت خودرو افزایش یافته است. بنابراین اگر قرار است درباره نارضایتی مردم صحبت کنیم، باید مسئولیت این کارنامه را نیز پذیرفت.
غزنوی با تاکید بر اینکه عملکرد مدیریت جدید ایرانخودرو باید بر اساس نتایج واقعی آن ارزیابی شود، گفت: امروز مدیریت ایرانخودرو در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته و در همین مدت کوتاه، تحولات قابلتوجهی در این مجموعه شکل گرفته است. حرکت به سمت نوآوری و توسعه فناوری، ارتقای خدمات پس از فروش و توجه بیشتر به رضایت مشتریان، در کنار رونق زنجیره ارزش و صنعت قطعهسازی، نشان میدهد تغییر مدل مدیریت میتواند مسیر این صنعت را تغییر دهد.
او تصریح کرد: نمیتوان مشکلات حاصل از دههها مدیریت دولتی را یکشبه به حساب بخش خصوصی گذاشت و در عین حال، دستاوردهای یک مدیریت جدید را با یک جمله کلی درباره نارضایتی مردم نادیده گرفت. اظهارنظرهای کلی و پوپولیستی درباره نارضایتی مردم، نمیتواند نافی زحمات و تحولاتی باشد که در ماههای اخیر در ایرانخودرو آغاز شده است.
غزنوی افزود: اگر دغدغه ما واقعا رضایت مردم است، باید اجازه دهیم بخش خصوصی کار خود را انجام دهد و عملکرد آن را با شاخصهای روشن و قابلاندازهگیری ارزیابی کنیم، نه اینکه پیش از آنکه فرصت کافی برای به ثمر رسیدن اصلاحات ایجاد شود، با اظهارنظرهای کلی اصل این تحول را زیر سوال ببریم.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران در پایان گفت: اصلاح صنعت خودرو مسیری کوتاه و بدون هزینه نیست؛ اما همین دوره کوتاه نشان داده است که با تغییر مدل مدیریت میتوان در زمان محدود نیز تغییرات جدی ایجاد کرد. اگر این روند با همین سرعت ادامه پیدا کند، میتوان انتظار داشت رضایت کارکنان، قطعهسازان و در نهایت مشتریان و مردم نیز افزایش یابد. بخش خصوصی باید فرصت داشته باشد نتیجه مدیریت خود را نشان دهد و قضاوت درباره آن باید بر مبنای عملکرد و دستاورد باشد.
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