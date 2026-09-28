تأکید دانشگاه ملی مهارت سمنان بر پیوند دانش و مهارت

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با پنجمین روز پاییز ۱۴۰۵، آیین پرچم و آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان سمنان با حضور جمعی از دانشجویان و استادان برگزار شد.
در یکی از این مراسم، مظاهر خیرخواهان، رئیس دانشگاه ملی مهارت واحد استانی سمنان، با بیان اینکه در پی ابلاغ رئیسجمهور مبنی بر نامگذاری اول مهر به عنوان «روز پرچم»، این آیین در مجموعه دانشگاهی برگزار میشود، اظهار کرد: این مراسم نماد انسجام ملی در کشورمان است.
وی با اشاره به رسالت دانشگاه ملی مهارت در زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر، متخصص و توانمند افزود: مأموریت این مجموعه دانشگاهی، فراهم کردن زمینه تلفیق دانش و مهارت و آمادهسازی دانشجویان برای حضور مؤثر در عرصههای مختلف اقتصادی، صنعتی و اجتماعی کشور است.
رئیس دانشگاه ملی مهارت واحد استانی سمنان ادامه داد: توجه به آموزشهای مهارتی و کاربردی، پاسخگویی به نیازهای جامعه و بازار کار، ارتقای توانمندیهای حرفهای دانشجویان، تقویت روحیه خلاقیت و کارآفرینی و فراهم کردن زمینه اشتغال و نقشآفرینی مؤثر فارغالتحصیلان، از اهداف مهم دانشگاه ملی مهارت به شمار میرود.
خیرخواهان با تأکید بر ویژگیهای مورد نیاز دانشجویان این دانشگاه گفت: دانشجوی دانشگاه ملی مهارت باید علاوه بر دانش تخصصی، از مهارت عملی، اخلاق حرفهای، روحیه مسئولیتپذیری، خلاقیت و توان حل مسئله برخوردار باشد.
وی افزود: دانشگاه نیز وظیفه دارد با فراهم کردن آموزشهای متناسب با نیازهای روز، مسیر رشد و توانمندسازی دانشجویان را هموار کند.
رئیس دانشگاه ملی مهارت واحد استانی سمنان با اشاره به تقارن آغاز سال تحصیلی با آیین اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران، طنین سرود ملی، گرامیداشت هفته دفاع مقدس و نکوداشت یاد و نام شهدا، بیان کرد: این مناسبتها فرصتی برای آغاز سالی سرشار از امید، همدلی، تلاش علمی، مهارتآموزی و مسئولیتپذیری برای خانواده بزرگ دانشگاه ملی مهارت واحد استانی سمنان است.
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