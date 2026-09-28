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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹

انگلیس: گمانه‌زنی درباره نقش ایران در حادثه پایگاه فرفورد نادرست است

انگلیس: گمانه‌زنی درباره نقش ایران در حادثه پایگاه فرفورد نادرست است

وزیر دفاع انگلیس گفت: گمانه‌زنی درباره احتمال نقش ایران در حادثه امنیتی در نزدیکی یک پایگاه هوایی مورد استفاده ارتش آمریکا بسیار نادرست است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وس استریتینگ، وزیر دفاع انگلیس در پاسخ به پرسشی درباره ادعای احتمال ارتباط ایران با بازداشت پنج نفر در نزدیکی پایگاه هوایی سلطنتی فرفورد گفت: بسیار نادرست است که درباره انگیزه این افراد گمانه‌زنی کند.

نیروهای مبارزه با تروریسم تحقیقات درباره یک حادثه امنیتی و آنچه در پایگاه هوایی سلطنتی فرفورد رخ داده است را بر عهده گرفته‌اند. پنج نفر به ظن آماده‌سازی برای انجام یک اقدام «تروریستی» بازداشت شده‌اند، اما تاکنون اتهامی علیه آنها مطرح نشده است.

پایگاه فرفورد در حدود ۱۶۰ کیلومتری غرب لندن قرار دارد و یکی از چند پایگاه انگلیس که نیروی هوایی آمریکا بر اساس توافقی مربوط به دهه ۱۹۵۰ از آنها استفاده می‌کند.

باند پروازی طولانی فرفورد، این پایگاه را برای استفاده بمب‌افکن‌های سنگین مناسب کرده است. این پایگاه در جنگ خلیج فارس، جنگ سال ۲۰۰۳ عراق و همچنین جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در سال جاری مورد استفاده قرار گرفته است.

کد مطلب 6961515

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