ضرورت پایش مستمر و نظارت میدانی بر عرضه کالاهای اساسی در ساوه

به گزارش خبرنگار مهر،سیدمهدی حسینی ظهر دوشنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار مشترک استان مرکزی و شهرستان ساوه اظهار کرد: رصد و پایش بازار باید به‌صورت مستمر و میدانی انجام شود و نمی‌توان نظارت بر وضعیت بازار را صرفاً به ارائه گزارش‌های اداری و مکاتبات دستگاه‌ها محدود کرد.

وی افزود: دستگاه‌های نظارتی و اجرایی باید با حضور فعال در سطح بازار، وضعیت عرضه کالا، قیمت‌ها، نحوه تأمین کالاهای اساسی و روند فعالیت واحدهای صنفی را از نزدیک مورد بررسی قرار دهند تا مسائل و مشکلات احتمالی پیش از آنکه به چالش جدی تبدیل شود، شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.

معاون استاندار مرکزی ادامه داد: گزارش‌های میدانی حاصل از فعالیت تیم‌های بازرسی اصناف باید به‌صورت منظم، دقیق و مستمر جمع‌آوری و در اختیار کارگروه تنظیم بازار قرار گیرد تا تصمیمات این کارگروه بر مبنای اطلاعات واقعی و شرایط موجود در بازار اتخاذ شود.

حسینی تصریح کرد: اطلاعات و گزارش‌های میدانی نقش مهمی در شناخت دقیق وضعیت بازار دارد و هر اندازه ارتباط میان بازرسان، واحدهای صنفی، مردم و کارگروه تنظیم بازار بیشتر و منسجم‌تر باشد، امکان شناسایی سریع‌تر مسائل و اتخاذ تصمیم مناسب نیز افزایش خواهد یافت.

وی با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در حوزه تنظیم بازار گفت: تمامی دستگاه‌های مسئول باید در چارچوب وظایف و مسئولیت‌های خود، روند پایش و نظارت بر بازار را به‌صورت مستمر دنبال کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، کمبود، افزایش غیرمتعارف قیمت یا اختلال در روند عرضه کالا، موضوع را بدون تأخیر به مراجع و کارگروه مربوطه اعلام کنند.

فرماندار ویژه ساوه افزود: تأخیر در انتقال گزارش‌ها و مشکلات شناسایی‌شده می‌تواند روند رسیدگی و تصمیم‌گیری را با مشکل مواجه کند ار این رو لازم است موارد مشاهده‌شده در سریع‌ترین زمان ممکن گزارش شود تا امکان بررسی و اقدام به‌موقع وجود داشته باشد.

حسینی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول اظهار کرد: تنظیم بازار یک موضوع چندجانبه است و تحقق اهداف آن نیازمند همکاری و هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، بازرسان اصناف و سایر مجموعه‌های مرتبط است.

وی ادامه داد: هدف اصلی از اجرای این نظارت‌ها، ایجاد ثبات در بازار، استمرار عرضه کالاهای مورد نیاز مردم، جلوگیری از ایجاد اختلال در تأمین کالاهای اساسی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان است و در این مسیر، تصمیم‌گیری‌ها باید سریع، دقیق و مبتنی بر گزارش‌های مستند و واقعی از شرایط بازار باشد.

معاون استاندار مرکزی تصریح کرد: کارگروه تنظیم بازار شهرستان ساوه نیز پس از دریافت گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی و تیم‌های بازرسی، مسائل و مشکلات شناسایی‌شده را به‌صورت دقیق بررسی کرده و متناسب با شرایط موجود، تصمیمات مقتضی را برای رفع مشکلات و ساماندهی وضعیت بازار اتخاذ خواهد کرد.

حسینی افزود: بررسی گزارش‌های میدانی باید به‌گونه‌ای باشد که علاوه بر شناسایی تخلفات، کمبودها و مشکلات موجود، زمینه پیشگیری از بروز مسائل جدید نیز فراهم شود و دستگاه‌های مسئول بتوانند پیش از ایجاد اختلال در روند عرضه کالا، اقدامات لازم را انجام دهند.

وی بر اهمیت حضور مستمر بازرسان در سطح بازار تأکید کرد و گفت: نظارت مؤثر تنها با بررسی گزارش‌های مکتوب محقق نمی‌شود و حضور مستقیم و مستمر بازرسان در بازار، یکی از الزامات اصلی برای شناخت دقیق شرایط و مسائل موجود است.

فرماندار ویژه ساوه بیان کرد: ارتباط مستقیم با واحدهای صنفی و مردم، امکان دریافت اطلاعات دقیق‌تر درباره وضعیت بازار را فراهم می‌کند و بازرسان می‌توانند از طریق این ارتباط، مشکلات مربوط به عرضه، تأمین کالا، قیمت‌ها و سایر مسائل مرتبط را سریع‌تر شناسایی و گزارش کنند.

حسینی ادامه داد: حضور مستمر بازرسان در کنار واحدهای صنفی و ارتباط با مردم، علاوه بر کمک به شناسایی زودهنگام مشکلات، می‌تواند در پیشگیری از شکل‌گیری تخلفات و جلوگیری از گسترش آنها نیز مؤثر باشد.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های نظارتی باید با برنامه‌ریزی منظم، حضور میدانی خود را در سطح بازار استمرار بخشند و گزارش‌های حاصل از ااز این نظارت‌ها را بدون وقفه در اختیار کارگروه تنظیم بازار قرار دهند تا تصمیمات لازم در کوتاه‌ترین زمان اتخاذ شود.

معاون استاندار مرکزی همچنین بر ضرورت استمرار همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی تأکید کرد و گفت: هماهنگی میان مجموعه‌های مسئول، تبادل به‌موقع اطلاعات و ارائه گزارش‌های دقیق می‌تواند روند رسیدگی به مشکلات بازار را تسریع کرده و زمینه اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط موجود را فراهم کند.‌

حسینی گفت: پایش بازار باید به‌صورت مستمر، هدفمند و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی دنبال شود و حضور فعال بازرسان، ارتباط مستقیم با واحدهای صنفی و مردم و انتقال سریع گزارش‌ها به کارگروه تنظیم بازار، باید به‌عنوان یک روند دائمی در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار داشته باشد.