بازنگری در شیوه پذیرش دکتری علوم پایه کلید خورد

صمد نژاد ابراهیمی، دبیر کمیسیون علوم پایه، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره بازنگری در شیوه پذیرش و ارزیابی دوره دکتری علوم پایه گفت: یکی از آسیب‌هایی که در ورودی‌های دوره دکتری وجود دارد به شیوه فعلی آزمون مربوط می‌شود از این رو طرحی را در این زمینه دنبال می‌کنیم.

وی افزود: این مدل آزمون که بر اساس قانون مجلس اجرا می‌شود، در فرآیند پذیرش دانشجویان دکتری با چالش‌هایی همراه است. در مصاحبه‌های دکتری و بر اساس تجربیات شخصی و همچنین نظراتی که از بخش‌های مختلف دریافت می‌کنیم، در بسیاری از موارد نیروهای کیفی به دلایل مختلف وارد دوره دکتری نمی‌شوند.

دبیر کمیسیون علوم پایه ادامه داد: این مسئله باعث شده است که وقتی ورودی‌های دوره دکتری ضعیف باشند، به تبع آن خروجی‌های مناسبی نیز نداشته باشیم.

نژاد ابراهیمی گفت: در حال حاضر میان صاحب‌نظران و خبرگان علوم پایه درباره نحوه پذیرش دانشجوی دکتری اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند باید به روال گذشته بازگردیم و دانشگاه‌ها استقلال بیشتری در فرآیند پذیرش دانشجویان داشته باشند.

وی افزود: در بسیاری از موارد، در جلسه مصاحبه به این جمع‌بندی می‌رسیم که فرد شایستگی لازم را ندارد، اما به دلیل اینکه در آزمون نمره بالاتری کسب کرده است، پذیرفته می‌شود.

پذیرش دکتری با آزمون صرف، چالش‌هایی در پژوهش ایجاد می‌کند

دبیر کمیسیون علوم پایه با تأکید بر تفاوت دوره دکتری با دوره کارشناسی اظهار کرد: دوره دکتری صرفاً یک دوره آموزشی نیست و در نهایت باید فردی به جامعه تحویل داده شود که اشراف کامل به موضوع تخصصی خود داشته باشد.

وی ادامه داد: متأسفانه در برخی موارد افرادی وارد دوره دکتری می‌شوند که درک درستی از موضوع ندارند. ممکن است امتیاز آزمون آنها بالا باشد و از این نظر حق آنها برای ورود به دوره محفوظ باشد، اما در فرآیند پژوهش با چالش مواجه می‌شوند و حتی در محیط‌های آزمایشگاهی نمی‌توانند فعالیت لازم را انجام دهند.

نژاد ابراهیمی تصریح کرد: به همین دلیل، بازنگری در نحوه ورود دانشجویان تحصیلات تکمیلی در حوزه علوم پایه را دنبال می‌کنیم.

وی تأکید کرد: این طرح در کمیسیون علوم پایه دنبال می‌شود و تمرکز آن صرفاً بر حوزه علوم پایه است.

بازنگری شیوه پذیرش نیازمند بررسی قانونی است

دبیر کمیسیون علوم پایه درباره مراحل پیش‌روی این طرح گفت: اگر لازم باشد، طرح پیشنهادی را ارائه خواهیم کرد و در همین زمینه نامه‌ای به آقای دکتر صالحی به‌عنوان دبیرکل عتف ارسال می‌کنیم تا موضوع بررسی شود و فرآیندهای لازم برای پیگیری آن طی شود.

وی خاطرنشان کرد: در نهایت، با توجه به اینکه شیوه فعلی پذیرش بر اساس قانون مجلس است، هرگونه تغییر در این زمینه باید در مجلس بررسی شود.