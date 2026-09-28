به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، در مراسمی با حضور رئیس دانشگاه تهران، استاندار آذربایجان شرقی، مدیران منطقه آزاد ارس و جمعی از استادان، کارکنان و دانشجویان، علیحسین رضایان قیهباشی بهعنوان رئیس جدید پردیس بینالمللی ارس دانشگاه تهران معرفی شد.
محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، در این مراسم با اشاره به پیشینه شکلگیری پردیس بینالمللی ارس در منطقه آزاد جلفا، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای این منطقه و تقویت نقش دانشگاه تهران در توسعه علمی، فناوری و اقتصادی منطقه تأکید کرد.
وی با یادآوری مسئولیت پیشین خود در راهاندازی این پردیس، حضور دانشگاه تهران در منطقه آزاد ارس را دارای ظرفیتهای گسترده دانست و گفت: «دانشگاه تهران آمادگی دارد در مسیر توسعه اقتصاد دانشبنیان، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت و استفاده از ظرفیتهای علمی و تخصصی خود، نقش مؤثرتری در منطقه ایفا کند».
رئیس دانشگاه تهران همچنین بر ایجاد بسترهای لازم برای توسعه فعالیتهای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در منطقه آزاد ارس تأکید کرد و توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات و دیتاسنتر دانشگاه و بهرهگیری از ظرفیتهای نوین از جمله هوش مصنوعی را از دیگر زمینههای قابل توسعه عنوان کرد.
وی با اشاره به سیاست دانشگاه تهران مبنی بر پرهیز از توسعه کمی بیضابطه، خاطرنشان کرد: «توسعه فعالیتهای دانشگاه در منطقه ارس باید متناسب با ظرفیتهای موجود و مشروط به حمایت منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس و مدیران استان دنبال شود. همچنین از بررسی ایجاد برخی رشتههای کارشناسی در کنار رشتههای تحصیلات تکمیلی در پردیس ارس خبر داد و بر جذب دانشجویان بینالمللی تأکید کرد».
بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی نیز، در این مراسم با تأکید بر اهمیت حضور دانشگاه تهران در منطقه آزاد ارس، گفت: «پردیس دانشگاه تهران باید پلی میان دانش، اقتصاد و ظرفیتهای منطقهای باشد».
وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت این دانشگاه برای تقویت جنبههای علمی و فناوری منطقه آزاد ارس و افزایش اثرگذاری آن در حل مسائل استان، بر تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت و حرکت به سمت اقتصاد دانشبنیان تأکید کرد. استاندار آذربایجان شرقی همچنین از استقبال و حمایت مجموعه مدیریتی استان از توسعه فعالیتهای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در منطقه خبر داد.
در ادامه، زهرا امامجمعه، رئیس پیشین پردیس بینالمللی ارس دانشگاه تهران، ضمن قدردانی از حمایتهای مسئولان دانشگاه تهران، مدیران منطقه آزاد ارس، استادان و کارکنان، گزارشی کوتاه از مسیر فعالیت و دستاوردهای پردیس ارائه کرد و برای رئیس جدید آرزوی موفقیت کرد.
علیحسین رضایان قیهباشی، رئیس جدید پردیس بینالمللی ارس دانشگاه تهران، نیز در سخنانی با قدردانی از رؤسای پیشین پردیس و رؤسای سابق دانشگاه تهران، بر ضرورت نقشآفرینی این مجموعه در توسعه منطقه آزاد ارس و استفاده هدفمند از ظرفیتهای آن تأکید کرد. وی جذب دانشجویان بینالمللی را یکی از مأموریتهای مهم پردیس عنوان کرد و بر بازنگری در شیوههای جذب و حفظ دانشجویان خارجی، توسعه آموزشهای بینالمللی و فراهم کردن زمینه حضور دانشجویان کشورهای منطقه تأکید کرد.
رئیس جدید پردیس ارس همچنین توسعه همکاری با دانشگاهها و استادان استان، استفاده از ظرفیت اعضای هیأت علمی دانشگاههای معتبر منطقه، تعریف پایاننامهها و رسالهها بر اساس مسائل و نیازهای منطقه آزاد ارس و شرکتهای مستقر در آن، و برگزاری دورههای تخصصی و مهارتی را از محورهای مورد توجه پردیس برشمرد.
وی بر فعالسازی شعبه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در جلفا و فراهم کردن زمینه استقرار شرکتهای دانشبنیان تأکید کرد و گفت ظرفیتهای علمی دانشگاه باید در مسیر حل مسائل منطقه، از جمله موضوعات زیستمحیطی، مسائل مرتبط با رودخانه ارس و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر از جمله پتانسیل انرژی بادی، به کار گرفته شود.
رضایان قیهباشی برگزاری کنفرانسهای علمی بینالمللی، دورههای مشترک با دانشگاههای کشورهای منطقه، استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور، توانمندسازی مدیران منطقه و برگزاری دورههای کوتاهمدت تخصصی و حرفهای برای سازمانها، شرکتها و افراد را از دیگر زمینههای قابل پیگیری در پردیس ارس عنوان کرد. وی در پایان بر ضرورت همکاری مدیران منطقه برای تسهیل حضور استادان و دانشجویان دانشگاه تهران در منطقه و توسعه ارتباطات و دسترسی مناسب به منطقه تأکید کرد.
در پایان این مراسم، ضمن تقدیر از خدمات و تلاشهای دکتر زهرا امامجمعه در دوره مسئولیت، دکتر علیحسین رضایان قیهباشی بهعنوان رئیس جدید پردیس بینالمللی ارس دانشگاه تهران معرفی شد.
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