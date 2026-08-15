محمد شکیبی‌نسب، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت کریدورهای عبوری از خاک ایران اظهار کرد: یکی از اقدامات بسیار ارزشمندی که اخیراً از سوی وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی ترانزیت کشور پیگیری شده، موضوع «توقف‌زدایی» است.

وی افزود: در این زمینه جلسات متعددی برگزار شده و وزیر راه و شهرسازی با شعار محوری «مرز، محل عبور است، نه محل توقف»، این ابتکار را با جدیت دنبال کرده است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: این اقدام می‌تواند یک تحول واقعی در بهره‌برداری از قلمرو ایران برای فعال‌سازی کریدورهای ترانزیتی ایجاد کند. اینکه کالاها و کانتینرهای عبوری از مرزهای ایران متوقف نشوند، تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر افزایش رقابت‌پذیری کریدورهای کشور دارد؛ چراکه در حوزه ترانزیت، زمان حتی از هزینه نیز مهم‌تر است و کاهش زمان عبور، برگ برنده ایران در رقابت با کریدورهای جایگزین خواهد بود.

هماهنگی بین‌دستگاهی؛ کلید موفقیت توقف‌زدایی

معاون وزیر راه و شهرسازی، هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف را یکی از عوامل کلیدی موفقیت طرح توقف‌زدایی دانست و تصریح کرد: تسهیل‌گری‌های انجام‌شده در این زمینه و هماهنگی بین‌دستگاهی ایجادشده، نویدبخش یک اقدام تاریخی در حوزه ترانزیت کشور است؛ برهمین اساس با ابلاغ مصوبه مربوطه، تحول قابل‌توجهی در بهره‌وری و استفاده بهینه از کریدورهای ترانزیتی کشور ایجاد خواهد شد.

ظرفیت ۳۰۰ میلیون تنی بنادر؛ فرصتی برای جهش اقتصادی

وی با اشاره به ظرفیت بالای بنادر ایران ادامه داد: در بنادر کشور بیش از ۳۰۰ میلیون تن ظرفیت اسمی وجود دارد، اما در حال حاضر تنها حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد این ظرفیت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شکیبی‌نسب یادآور شد: این وضعیت نشان‌دهنده وجود ظرفیت قابل‌توجه برای افزایش عملکرد بنادر است که بخشی از آن به قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های تسهیل‌گرانه بازمی‌گردد.

وی بیان کرد: با توجه به حضور بیش از ۲۷ دستگاه در فرآیند ترخیص و ورود و خروج کالا، اگر مقررات و فرایندها به‌گونه‌ای مدیریت و تسهیل شوند که روزبه‌روز چابک‌تر شوند، این موضوع می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در بهبود خدمات و تسریع فعالیت‌های بندری داشته باشد.

حمله به بنادر؛ تهدیدی که به فرصت تبدیل شد

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به حملات دشمن به تأسیسات بندری کشور، تاکید کرد: دشمن با هدف قرار دادن بنادر، به‌دنبال ایجاد اختلال در زنجیره‌ی تأمین و کاهش جذابیت کریدورهای ایران بود، اما این تهدید، فرصتی شد برای سایر کشورها تا کریدورهای خود را جایگزین مسیرهای ایران کنند. با این حال، بنادر به‌عنوان حلقه‌ی اصلی زنجیره‌ی تأمین، نقشی حیاتی در تجارت خارجی کشور دارند و هرچه فعالیت‌های بندری پویاتر باشد، اقتصاد دریایی کشور نیز رونق بیشتری خواهد یافت.

تسهیل فرایندها؛ گره‌گشای کریدورهای منتهی به بنادر

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطر نشان کرد: تسهیل فرایندها و کاهش بروکراسی، نقشی کلیدی در فعال‌سازی کریدورهایی دارد که به بنادر ختم می‌شوند یا از بنادر آغاز می‌شوند؛ این رویکرد نه‌تنها به افزایش ترانزیت و ارزآوری کمک می‌کند، بلکه می‌تواند جایگاه ایران را به‌عنوان قطب ترانزیت منطقه‌ای تثبیت کند.