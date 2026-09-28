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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۳

لندن:پاکسازی قومی شهرک‌نشینان تروریست در کرانه باختری را محکوم می‌کنیم

لندن:پاکسازی قومی شهرک‌نشینان تروریست در کرانه باختری را محکوم می‌کنیم

وزیر خارجه انگلیس در واکنشی صرفا لفظی به توحش شهرک نشینان در اراضی فلسطینیان اعلام کرد: پاکسازی قومی شهرک‌نشینان تروریست در کرانه باختری را محکوم می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ادوارد میلیبند، وزیر خارجه انگلیس امروز دوشنبه در واکنشی صرفا لفظی به توحش شهرک نشینان صهیونیست در اراضی فلسطینیان اعلام کرد: ما پاکسازی قومی را که توسط شهرک‌ نشینان تروریست در کرانه باختری صورت می‌گیرد، محکوم می‌کنیم.

وزیر خارجه انگلیس سپس اضافه کرد: واردات کالا از شهرک‌ های غیرقانونی اسرائیل را ممنوع خواهیم کرد. تنها راه رسیدن به صلح، راهکار تشکیل دو دولت است و تلاش‌ ها برای تضعیف آن به نتیجه نخواهد رسید. رنج و آلام مردم در غزه و کرانه باختری، لکه‌ ای بر وجدان جهانیان است.

کد مطلب 6961661

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