به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ادوارد میلیبند، وزیر خارجه انگلیس امروز دوشنبه در واکنشی صرفا لفظی به توحش شهرک نشینان صهیونیست در اراضی فلسطینیان اعلام کرد: ما پاکسازی قومی را که توسط شهرک نشینان تروریست در کرانه باختری صورت میگیرد، محکوم میکنیم.
وزیر خارجه انگلیس سپس اضافه کرد: واردات کالا از شهرک های غیرقانونی اسرائیل را ممنوع خواهیم کرد. تنها راه رسیدن به صلح، راهکار تشکیل دو دولت است و تلاش ها برای تضعیف آن به نتیجه نخواهد رسید. رنج و آلام مردم در غزه و کرانه باختری، لکه ای بر وجدان جهانیان است.
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