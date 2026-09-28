به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ادوارد میلیبند، وزیر خارجه انگلیس امروز دوشنبه در واکنشی صرفا لفظی به توحش شهرک نشینان صهیونیست در اراضی فلسطینیان اعلام کرد: ما پاکسازی قومی را که توسط شهرک‌ نشینان تروریست در کرانه باختری صورت می‌گیرد، محکوم می‌کنیم.

وزیر خارجه انگلیس سپس اضافه کرد: واردات کالا از شهرک‌ های غیرقانونی اسرائیل را ممنوع خواهیم کرد. تنها راه رسیدن به صلح، راهکار تشکیل دو دولت است و تلاش‌ ها برای تضعیف آن به نتیجه نخواهد رسید. رنج و آلام مردم در غزه و کرانه باختری، لکه‌ ای بر وجدان جهانیان است.