اسموتریچ: کرانه باختری را مانند غزه ویران کنید 

به گزارش خبرگزاری مهر، بتسلئیل اسموتریچ وزیر افراطی دارایی رژیم صهیونیستی در گفتگو با روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحرونوت» بر ضرورت تخریب زیرساخت‌های نظامی در کرانه باختری تأکید کرد و خواستار هدف قرار دادن «مسلحین، تونل‌ها و جمع‌آوری کامل سلاح» در کرانه باختری شد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ارتش صهیونیستی سطح آماده‌باش خود را در کرانه باختری افزایش داده و در آستانه «عید سوکوت»، نیروهای نظامی بیشتری را به این منطقه اعزام کرده است؛ این اقدامات با تشدید محدودیت‌های نظامی، زخمی شدن یک دختر فلسطینی و حملات شهرک‌نشینان همزمان شده است.

این وزیر راست‌گرای افراطی صهیونیستی با اعلام اینکه در تابستان گذشته ۲۲ نقطه شهرک‌نشینی جدید در کرانه باختری ایجاد کرده، آن‌ها را «شگفت‌انگیز و ایجادکننده احساس امنیت» توصیف کرد.

وی همچنین خواستار سرکوب بیشتر مردم فلسطین شد و گفت: «اگر خودروها در کرانه باختری به سلاحی برای حملات خودرویی تبدیل شوند، نباید اجازه عبور آن‌ها در خیابان‌ها داده شود.»

اسموتریچ همچنین خواستار انحلال تشکیلات خودگردان فلسطین شد و آن را تشکیلاتی تروریستی توصیف کرد.

وی با اشاره به عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در اردوگاه‌های آوارگان در شمال کرانه باختری گفت سه اردوگاه اکنون از ساکنان خود تخلیه شده‌اند.

اسموتریچ در ادامه گفت خواستار کشته شدن همه کسانی است که در عملیات‌های مقاومتی در کرانه باختری مشارکت دارند و همچنین بر جمع‌آوری تمامی سلاح‌ها در کرانه باختری تاکید کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی در آستانه روزهای عید سوکوت، سطح آماده‌باش خود را بالا برده و نیروهای کمکی را به کرانه باختری اعزام کرده است. این تحرکات همزمان با زخمی شدن یک دختر فلسطینی بر اثر شلیک گلوله‌های ارتش در شمال قدس اشغالی صورت گرفت.

خبرگزاری فلسطین (وفا) گزارش داد که یک دختر بامداد امروز یکشنبه در بازرسی قلندیا در شمال قدس اشغالی هدف گلوله‌ نظامیان ارتش قرار گرفت که جزئیات دقیق وضعیت سلامت او هنوز مشخص نیست.

همچنین وب‌سایت اسرائیلی «والا» به نقل از یک مقام نظامی گزارش داد که نگرانی‌هایی از احتمال تشدید عملیات‌ها وجود دارد و نیاز به تقویت نیروها احساس می‌شود؛ به طوری که رئیس ستاد مشترک ارتش صهیونیستی تصمیم گرفته تیپ‌های نظامی بیشتری را به کرانه باختری اعزام کند.

روزنامه «معاریو» نیز گزارش داد که ارتش اسرائیل اعزام نیرو به کرانه باختری را آغاز کرده است؛ چرا که نگرانی‌هایی در مورد احتمال درگیری‌های احتمالی با توجه به حضور احتمالی صدها هزار اسرائیلی در مناطق کرانه باختری طی هفته عید وجود دارد.

در همین راستا، نیروهای اشغالگر شب گذشته بازرسی‌های «عطاره» و «عین سینیا» و همچنین ورودی‌های شهرک‌های «عابود» و «النبی صالح» در شمال رام‌الله را مسدود کردند.

خبرگزاری «وفا» گزارش داد که نیروهای اشغالگر خودروهای شهروندان را متوقف کرده و آن‌ها را مورد بازرسی دقیق قرار دادند که منجر به توقف صدها خودرو برای ساعت‌ها و ایجاد ترافیک سنگین در مسیرهای منتهی به رام‌الله و روستاهای اطراف شد. این اقدامات در ادامه روند تشدید محدودیت‌های نظامی و ایجاد موانع در تردد شهروندان در استان رام‌الله و البیره است.

از سوی دیگر، گروه‌هایی از شهرک‌نشینان بامداد امروز به روستای «ابوفلاح» در شرق رام‌الله حمله کرده و تعدادی از خودروهای ساکنان را به آتش کشیدند.

این حملات در چارچوب افزایش روزافزون اقدامات شهرک‌نشینان علیه شهروندان و اموال آن‌ها در سراسر استان‌های کرانه باختری تحت حمایت نیروهای اشغالگر صورت می‌گیرد که شامل حملات مستقیم، آتش زدن خودروها و خانه‌ها، کندن درختان و تصرف اراضی است.