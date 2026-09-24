پرداخت ۲۱۲میلیارد تومان تسهیلات برای تامین دارو مراکز درمانی اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در نشست بررسی تامین کالاهای ضروری مراکز درمانی استان اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف هستند نسبت به تأمین این کالاها از محل ذخایر استراتژیک اقدام کنند و در این زمینه هیچ‌گونه وقفه‌ای ایجاد نشود.

وی با اشاره به حمایت‌های مالی انجام‌شده برای تامین دارو افزود: تاکنون ۲۱۲میلیارد تومان تسهیلات برای تامین دارو پرداخت شده است و بانک‌های عامل موظف هستند ۲۰۰میلیارد تومان تسهیلات باقی‌مانده را حداکثر تا ۲ هفته آینده پرداخت کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل تأکید کرد: تامین مستمر دارو و اقلام ضروری مراکز درمانی از اولویت‌های استان است و دستگاه‌های مسؤول باید با هماهنگی و تسریع در فرآیند تامین، نیازهای مراکز درمانی را در کوتاه‌ترین زمان برطرف کنند.