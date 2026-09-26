به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، فاطمه زارع بیدکی با گرامیداشت هفتم مهرماه، روز آتش‌نشانی و ایمنی، اظهار کرد: این روز یادآور فداکاری آتش‌نشانانی است که در سال ۱۳۵۹ و در جریان جنگ تحمیلی برای مهار آتش و انجام مأموریت به میدان آمدند و تعدادی از آنان به شهادت رسیدند.

وی افزود: هفتم مهرماه فرصتی برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای آتش‌نشان و قدردانی از تلاش‌های نیروهای این عرصه است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به اهمیت تجهیزات در عملیات‌های آتش‌نشانی تصریح کرد: آتش‌نشانان ممکن است در یک مأموریت با حریق و در مأموریتی دیگر با عملیات نجات فرد از چاه، فضای محصور یا ارتفاع مواجه شوند؛ بنابراین تأمین تجهیزات تخصصی و استفاده از فناوری‌های روز یک ضرورت است.

زارع بیدکی ادامه داد: طی چهار سال فعالیت این دوره شورا، حدود ۸۰ میلیارد تومان برای خرید خودروهای سبک و سنگین آتش‌نشانی اختصاص یافته و در زمینه تأمین خودروهای مورد نیاز، اقدامات قابل توجهی انجام شده است.

وی تأکید کرد: در کنار نوسازی خودروها، تجهیزات تخصصی مورد نیاز عملیات‌های مختلف نیز باید به‌صورت مستمر تأمین و به‌روزرسانی شود تا آتش‌نشانان بتوانند در شرایط سخت، مأموریت‌های خود را با سرعت و ایمنی بیشتری انجام دهند.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به فعالیت ۱۳ ایستگاه آتش‌نشانی در شهر یزد گفت: توسعه و مناسب‌سازی فضای ایستگاه‌ها نیز از موضوعات مهم حوزه ایمنی شهر است.

وی افزود: ایستگاه شماره ۱۳ در میدان امام علی از نظر جانمایی موقعیت مناسبی دارد، اما فضای فعلی آن مناسب نیست و نیروهای این ایستگاه در کانکس مستقر هستند که ضرورت ایجاد فضای مناسب برای فعالیت آنان را نشان می‌دهد.

زارع بیدکی خاطرنشان کرد: تقویت زیرساخت‌های آتش‌نشانی تنها به خرید خودرو محدود نمی‌شود و باید موضوعاتی همچون ایجاد فضای استاندارد برای ایستگاه‌ها، تأمین تجهیزات تخصصی، آموزش و ارتقای آمادگی نیروها نیز همزمان مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته آتش‌نشانی و ایمنی اظهار کرد: رژه آتش‌نشانان، برگزاری سمینارها و برنامه‌های آموزشی با محوریت سلامت و ایمنی، ارتقای دانش کارکنان و برگزاری مسابقات مختلف از جمله برنامه‌های این هفته است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد تأکید کرد: روز آتش‌نشانی و ایمنی فرصتی برای گرامیداشت یاد شهدای این عرصه و قدردانی از تلاش آتش‌نشانان و همچنین پیگیری جدی نیازهای این مجموعه است؛ چراکه آمادگی نیروها، تجهیزات مناسب و زیرساخت‌های استاندارد از مؤلفه‌های مهم حفظ ایمنی شهروندان به شمار می‌رود.