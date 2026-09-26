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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۲

اختصاص ۸۰ میلیارد تومان برای نوسازی ناوگان آتش‌نشانی یزد

اختصاص ۸۰ میلیارد تومان برای نوسازی ناوگان آتش‌نشانی یزد

یزد- رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد از اختصاص حدود ۸۰ میلیارد تومان برای خرید خودروهای سبک و سنگین آتش‌نشانی طی چهار سال فعالیت این دوره شورا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، فاطمه زارع بیدکی با گرامیداشت هفتم مهرماه، روز آتش‌نشانی و ایمنی، اظهار کرد: این روز یادآور فداکاری آتش‌نشانانی است که در سال ۱۳۵۹ و در جریان جنگ تحمیلی برای مهار آتش و انجام مأموریت به میدان آمدند و تعدادی از آنان به شهادت رسیدند.

وی افزود: هفتم مهرماه فرصتی برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای آتش‌نشان و قدردانی از تلاش‌های نیروهای این عرصه است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به اهمیت تجهیزات در عملیات‌های آتش‌نشانی تصریح کرد: آتش‌نشانان ممکن است در یک مأموریت با حریق و در مأموریتی دیگر با عملیات نجات فرد از چاه، فضای محصور یا ارتفاع مواجه شوند؛ بنابراین تأمین تجهیزات تخصصی و استفاده از فناوری‌های روز یک ضرورت است.

زارع بیدکی ادامه داد: طی چهار سال فعالیت این دوره شورا، حدود ۸۰ میلیارد تومان برای خرید خودروهای سبک و سنگین آتش‌نشانی اختصاص یافته و در زمینه تأمین خودروهای مورد نیاز، اقدامات قابل توجهی انجام شده است.

وی تأکید کرد: در کنار نوسازی خودروها، تجهیزات تخصصی مورد نیاز عملیات‌های مختلف نیز باید به‌صورت مستمر تأمین و به‌روزرسانی شود تا آتش‌نشانان بتوانند در شرایط سخت، مأموریت‌های خود را با سرعت و ایمنی بیشتری انجام دهند.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به فعالیت ۱۳ ایستگاه آتش‌نشانی در شهر یزد گفت: توسعه و مناسب‌سازی فضای ایستگاه‌ها نیز از موضوعات مهم حوزه ایمنی شهر است.

وی افزود: ایستگاه شماره ۱۳ در میدان امام علی از نظر جانمایی موقعیت مناسبی دارد، اما فضای فعلی آن مناسب نیست و نیروهای این ایستگاه در کانکس مستقر هستند که ضرورت ایجاد فضای مناسب برای فعالیت آنان را نشان می‌دهد.

زارع بیدکی خاطرنشان کرد: تقویت زیرساخت‌های آتش‌نشانی تنها به خرید خودرو محدود نمی‌شود و باید موضوعاتی همچون ایجاد فضای استاندارد برای ایستگاه‌ها، تأمین تجهیزات تخصصی، آموزش و ارتقای آمادگی نیروها نیز همزمان مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته آتش‌نشانی و ایمنی اظهار کرد: رژه آتش‌نشانان، برگزاری سمینارها و برنامه‌های آموزشی با محوریت سلامت و ایمنی، ارتقای دانش کارکنان و برگزاری مسابقات مختلف از جمله برنامه‌های این هفته است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد تأکید کرد: روز آتش‌نشانی و ایمنی فرصتی برای گرامیداشت یاد شهدای این عرصه و قدردانی از تلاش آتش‌نشانان و همچنین پیگیری جدی نیازهای این مجموعه است؛ چراکه آمادگی نیروها، تجهیزات مناسب و زیرساخت‌های استاندارد از مؤلفه‌های مهم حفظ ایمنی شهروندان به شمار می‌رود.

کد مطلب 6958993

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