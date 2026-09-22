تشکیل ۳ هزار ۵۷۷ پرونده تخلف در بازرسی از بازار آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، صابر پرنیان عصر سه‌شنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار آذربایجان‌شرقی به ریاست بهرام سرمست استاندار آذربایجان‌شرقی، با اشاره به نقش اصناف در اجرای سیاست‌های اقتصادی اظهار کرد: همکاری اصناف با دستگاه‌های مسئول در حوزه تنظیم بازار، یکی از عوامل مؤثر در ایجاد ثبات و آرامش در بازار است.

وی افزود: طی ۶ ماه نخست امسال بیش از ۲۶ هزار بازرسی از واحدهای صنفی استان انجام شده و در همین مدت بیش از ۱۷ هزار تماس تلفنی از سوی مردم درباره مسائل و وضعیت بازار دریافت و پیگیری شده است.

مدیرکل صمت آذربایجان‌شرقی با اشاره به نتایج بازرسی‌های انجام‌شده گفت: این بازرسی‌ها به تشکیل ۳ هزار و ۵۷۷ پرونده تخلف به ارزش ۴۷۵ میلیارد تومان منجر شده است.

پرنیان ادامه داد: بخش قابل توجهی از پرونده‌های تشکیل‌شده مربوط به تخلفاتی از جمله احتکار، اختفا و قاچاق بوده است.

وی همچنین از اجرای ۷ هزار و ۴۵۳ گشت مشترک در بازار استان خبر داد و گفت: در نتیجه این گشت‌ها یک هزار و ۵۲۱ پرونده تخلف به ارزش ۱۴۸ میلیارد تومان تشکیل شده است.

بررسی مشکلات صنوف در جلسات عارضه‌یابی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی از برگزاری جلسات کمیته‌های عارضه‌یابی صنفی در این اداره‌کل خبر داد و افزود: مسائل و مشکلات صنوف مختلف با حضور روسای اتحادیه‌ها و اعضای آنها بررسی و برای رفع موانع، راهکارهای اجرایی تدوین می‌شود.

وی گفت: موضوعاتی مانند فعالیت فروشگاه‌های بزرگ، مسائل صنف تلفن همراه، تجهیزات پزشکی و سایر دغدغه‌های صنفی، پیش از طرح در کارگروه تنظیم بازار در جلسات تخصصی عارضه‌یابی بررسی می‌شوند و گزارش و پیشنهادهای لازم در اختیار کارگروه قرار می‌گیرد.

پرنیان با اشاره به تداوم برنامه‌های نظارتی اداره‌کل صمت استان اظهار کرد: نظارت بر کالاهای پرتقاضا در شرایط فعلی با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

وی افزود: طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس، کنترل بازار روغن موتور و لاستیک خودرو و نظارت بر بازار شن و ماسه از جمله برنامه‌های اولویت‌دار اداره‌کل صمت آذربایجان‌شرقی است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی همچنین بر تداوم همکاری میان دستگاه‌های نظارتی و اصناف برای شناسایی و رسیدگی به تخلفات بازار تأکید کرد.