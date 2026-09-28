به گزارش خبرنگار مهر، رحیم نظری شامگاه دوشنبه در حاشیه ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به جایگاه فرهنگ و هنر در جامعه اظهار کرد: تبریز همواره یکی از کانون‌های مهم فرهنگ، هنر و هویت در ایران بوده و تاریخ این شهر با نام بزرگان فرهنگ و ادب و چهره‌های اثرگذار در عرصه‌های اجتماعی و تاریخی گره خورده است.

وی افزود: تبریز سرزمین شخصیت‌هایی همچون همام تبریزی، خسته قاسم و شهریار و همچنین ستارخان و باقرخان است و مردم این شهر در دوره‌های مختلف نشان داده‌اند که فرهنگ، هنر و هویت بخش جدایی‌ناپذیر زندگی آنان است.

عاشیقی و موغام؛ دو بال موسیقی آذربایجان

این هنرمند عاشیق با اشاره به ارتباط میان موسیقی عاشیقی و موغام گفت: این دو گونه موسیقی ریشه عمیقی در فرهنگ و زندگی مردم آذربایجان دارند و هر دو بخشی از هویت موسیقایی این منطقه را شکل داده‌اند.

نظری ادامه داد: اگر فرهنگ موسیقایی آذربایجان را به دو بال تشبیه کنیم، عاشیقی و موغام دو بال مهم آن هستند و هر یک با ویژگی‌ها و ظرفیت‌های خود، بخشی از احساس، تاریخ و زندگی مردم را روایت می‌کنند.

وی با بیان اینکه موغام تنها یک گونه موسیقایی نیست، خاطرنشان کرد: موغام صدایی برخاسته از عمق احساس مردم است و همان‌گونه که می‌تواند روایتگر شادی‌ها و اندوه‌های آنان باشد، در روزهای دشوار نیز ظرفیت بیان احساسات و دغدغه‌های جامعه را دارد.

موسیقی حماسی؛ بخشی از هویت فرهنگی مردم

نظری با اشاره به وجود نغمه‌های حماسی در موسیقی عاشیقی و موغام اظهار کرد: موسیقی عاشیقی در طول تاریخ همواره روایتگر حماسه‌ها، رنج‌ها، شادی‌ها و آرزوهای مردم بوده و در موغام نیز آثار و نغمه‌های حماسی جایگاه ویژه‌ای دارند.

وی افزود: این ویژگی نشان می‌دهد که موسیقی اصیل می‌تواند با جامعه ارتباط برقرار کند و در دوره‌های مختلف تاریخی، بخشی از هویت و احساس مردم را منتقل کند.

این هنرمند عاشیق تأکید کرد: همه گونه‌های موسیقی ارزش و جایگاه خود را دارند، اما موسیقی‌هایی مانند عاشیقی و موغام به دلیل ریشه داشتن در فرهنگ و زندگی مردم آذربایجان، جایگاه ویژه‌ای در میان مردم این منطقه دارند.

مقابله با تهاجم فرهنگی با تکیه بر فرهنگ بومی

نظری با اشاره به ضرورت توجه به فرهنگ بومی در مواجهه با جریان‌های فرهنگی گفت: اگر قرار است در برابر تهاجم فرهنگی ایستادگی کنیم، باید این کار را با تکیه بر فرهنگ خودمان انجام دهیم و ظرفیت‌های فرهنگی و هنری بومی را بیش از گذشته به نسل جدید معرفی کنیم.

وی افزود: موغام، ساز، تار و کمان و دیگر عناصر موسیقی اصیل می‌توانند ابزارهایی برای معرفی فرهنگ و هویت ایرانی و آذربایجانی به نسل جوان باشند.

نظری ادامه داد: زمانی که جوانان با موسیقی ریشه‌دار و اصیل خود ارتباط برقرار کنند، زمینه شناخت بهتر آنان از فرهنگ و پیشینه تاریخی‌شان نیز فراهم می‌شود و این ارتباط می‌تواند به حفظ و تداوم میراث فرهنگی کمک کند.

حضور جوانان در جشنواره موغام امیدبخش است

این هنرمند عاشیق با اشاره به حضور نوجوانان و جوانان در ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام گفت: حضور نسل جوان در این جشنواره بسیار امیدبخش است و وقتی جوانان و نوجوانان روی صحنه حاضر می‌شوند و موغام اجرا می‌کنند، توانایی و استعداد آنان قابل توجه است.

وی اظهار کرد: این حضور نشان می‌دهد که موسیقی اصیل همچنان در میان نسل جدید زنده است و می‌تواند میان جوانان و فرهنگ بومی و تاریخی منطقه پیوند ایجاد کند.

نظری خاطرنشان کرد: جشنواره‌هایی مانند موغام فرصت مناسبی برای دیده شدن استعدادهای جوان و ایجاد انگیزه برای ادامه فعالیت هنری آنان فراهم می‌کنند و باید از این ظرفیت برای معرفی و پرورش نسل جدید هنرمندان استفاده کرد.

استمرار جشنواره در شرایط دشوار

وی با اشاره به برگزاری ششمین جشنواره موغام در شرایط دشوار کنونی گفت: برگزاری چنین رویداد فرهنگی در این شرایط نیازمند تلاش و اراده جدی است و استمرار فعالیت‌های فرهنگی نشان می‌دهد که جامعه در برابر دشواری‌ها، فرهنگ و هنر خود را کنار نمی‌گذارد.

این هنرمند عاشیق افزود: حضور گسترده مردم در جشنواره موغام نیز نشان می‌دهد که فرهنگ، هنر و موسیقی همچنان جایگاه خود را در میان مردم حفظ کرده است.

نظری در پایان با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری جشنواره اظهار کرد: از سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز و انجمن موسیقی استان که برای برگزاری و استمرار این رویداد فرهنگی تلاش کرده‌اند، قدردانی می‌کنم و امیدوارم این مسیر در سال‌های آینده نیز با قدرت ادامه یابد.