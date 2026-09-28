گواهینامه ایمنی آب برای شهر امام حسن و روستای بنیون بوشهر صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بردستانی دوشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این گواهینامه‌ها در راستای اجرای بند هفتم سند راهبرد ملی بهبود و کیفیت آب شرب و با هدف ارتقای سلامت، پایداری و تاب‌آوری سامانه‌های تأمین و توزیع آب آشامیدنی صادر شده است.

وی افزود: فرآیند ارزیابی و صدور گواهینامه‌های ایمنی آب با همکاری و مشارکت شرکت آب و فاضلاب، دانشگاه علوم پزشکی، اداره‌کل حفاظت محیط زیست، سازمان جهاد کشاورزی، شرکت نفت، شرکت آب منطقه‌ای و اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت انجام شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر ادامه داد: در این فرآیند، شاخص‌های فنی، بهداشتی، مدیریتی و عملیاتی سامانه‌های تأمین و توزیع آب مورد پایش و بازبینی قرار گرفت و پس از احراز انطباق با الزامات مربوط، گواهینامه نهایی از سوی دانشگاه علوم پزشکی صادر شد.

بردستانی بیان کرد: صدور این گواهینامه‌ها بر اساس خوداظهاری و راستی‌آزمایی کمیته فنی استانی ایمنی آب و ممیزی کمیته راهبری کشوری برنامه ایمنی آب انجام شده است.

وی گفت: کسب گواهینامه‌های ایمنی آب نشان‌دهنده توجه مجموعه آب و فاضلاب و دانشگاه علوم پزشکی به حفظ سلامت جامعه و مدیریت ریسک‌های احتمالی در زنجیره تأمین آب آشامیدنی است و می‌تواند در ارتقای کیفیت، افزایش اعتماد عمومی و توسعه پایدار خدمات آب شرب در استان مؤثر باشد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر افزود: با احتساب این ۲ گواهینامه، شمار گواهینامه‌های ایمنی آب در استان به هفت شهر شامل دیلم، امام حسن، گناوه، ریگ، بوشهر، عالیشهر و دلوار و هشت روستا شامل طلحه، کردلان، بنیون، شورکی، برکه چوپان، تمبک، قلعه میان و نخل غانم رسیده است.

بردستانی ادامه داد: در سال ۱۴۰۵، اخذ گواهینامه برنامه ایمنی آب برای پنج شهر اهرم، آبپخش، شبانکاره، عسلویه و نخل تقی و همچنین مجتمع روستایی نوکار در شهرستان بوشهر شامل ۱۲ روستا، در تعهدات شرکت آب و فاضلاب استان قرار دارد.

وی تاکید کرد: اجرای برنامه ایمنی آب با هدف شناسایی و مدیریت خطرات احتمالی در مراحل مختلف تأمین، انتقال و توزیع آب، نقش مهمی در تضمین سلامت و کیفیت آب آشامیدنی و ارتقای پایداری خدمات آبرسانی دارد.