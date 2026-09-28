خبر از سرگیری مجدد پروازهای ایران به نجف تکذیب شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی ساعات اخیر، اخباری مبنی بر آغاز روند ازسرگیری پروازهای مستقیم میان ایران و عراق پس از چند روز توقف منتشر شده است. بر اساس اعلام وزارت حمل‌ونقل عراق، شرکت هواپیمایی عراق قرار است پروازهای خود به ایران را از روز سه‌شنبه از سر بگیرد.

با این حال، مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، در گفتگو با خبرنگار مهر، خبر ازسرگیری پروازهای ایران به نجف و بالعکس را تکذیب کرد.

بنابراین، خبرهای منتشرشده درباره برقراری مجدد پروازهای ایران به نجف و بالعکس، تا این لحظه مورد تأیید سازمان هواپیمایی کشوری نیست.