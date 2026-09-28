  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۸

خبر از سرگیری مجدد پروازهای ایران به نجف تکذیب شد

خبر از سرگیری مجدد پروازهای ایران به نجف تکذیب شد

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، خبر ازسرگیری مجدد پروازهای ایران به نجف و بالعکس را تکذیب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی ساعات اخیر، اخباری مبنی بر آغاز روند ازسرگیری پروازهای مستقیم میان ایران و عراق پس از چند روز توقف منتشر شده است. بر اساس اعلام وزارت حمل‌ونقل عراق، شرکت هواپیمایی عراق قرار است پروازهای خود به ایران را از روز سه‌شنبه از سر بگیرد.

با این حال، مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، در گفتگو با خبرنگار مهر، خبر ازسرگیری پروازهای ایران به نجف و بالعکس را تکذیب کرد. 

بنابراین، خبرهای منتشرشده درباره برقراری مجدد پروازهای ایران به نجف و بالعکس، تا این لحظه مورد تأیید سازمان هواپیمایی کشوری نیست.

کد مطلب 6961803
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها