اولین رویداد اقوم به دنبال اتصال سه عرصه جوان، مسجد و قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین نظری، دبیر ستاد مساجد پایگاه قرآن در افتتاحیه اولین رویداد اقوم که شامگاه دوشنبه ششم شهریورماه برگزار شد با اشاره به شکلگیری ایده رویداد «اقوم» اظهار کرد: از قرآنی که به اقوم هدایت میکند به رویداد «اقوم» رسیدیم و خدمت به این هدف، در واقع خدمت به فلسفهای است که مسجد به واسطه آن بنا شده است. ما از قرآن به این امر رسیدیم.
وی با اشاره به دغدغه رهبر شهید درباره قرآنیشدن مساجد افزود: ایشان در پیام خود به اجلاس نماز در بیرجند، سطح عالیتری از مفهوم پایگاه قرآنی را مطرح کردند و فرمودند مساجد باید مدرس قرآن و حدیث شوند.
نظری با بیان اینکه رویداد «اقوم» سه عرصه جوان، مسجد و قرآن را به یکدیگر متصلتر میکند، گفت: بناست این رویداد سه عرصه جوان، مسجد و قرآن را به هم نزدیکتر کند. همافزایی میان کنشگران مسجدی و قرآنی با محوریت امام جمعه، ایده اصلی نهاد امامت در این رویداد است.
دبیر ستاد مساجد پایگاه قرآن ادامه داد: در این طرح، شهرستانها در مقیاس نمونه مورد هدف قرار میگیرند. در هر شهرستان، امام جمعه به همراه چهار نفر از افراد فعال و همراه و همچنین دو شخصیت حقوقی، یک تیم را تشکیل میدهند و قرار است بر اساس یک مشق جمعی، ظرفیتها و داشتههای موجود را شناسایی کرده و در اختیار یکدیگر قرار دهند.
وی با اشاره به برگزاری رویداد «اقوم» در قالب یک برنامه دو روزه اظهار کرد: در این رویداد دو روزه، فضایی را شکل دادهایم تا زمینه همافزایی به صورت گامبهگام و بر اساس دادهها و ظرفیتهای بهدستآمده از رویداد فراهم شود.
نظری افزود: قرار است برنامه اولیه هر شهرستان در حوزه مساجد قرآنی تنظیم شود و برای این منظور، سه سطح از مسجد قرآنی را در نظر گرفتهایم.
وی درباره سطحبندی مساجد قرآنی توضیح داد: در سطح نخست، حداقل هفتهای یکبار، مسجد میزبان یک حلقه قرآنی با محوریت و چاشنی تدبر در قرآن باشد. دو سطح بالاتر نیز پیشبینی شده است که بر اساس ظرفیت منطقه، توان هر امام جمعه و اقتضائات بومی هر شهرستان تنظیم و تقسیمبندی خواهد شد.
دبیر ستاد مساجد پایگاه قرآن تأکید کرد: هدف این است که با همافزایی میان ائمه جمعه و ائمه جماعات و استفاده از ظرفیتهای هر منطقه، هر مسجد یک گام به قرآنیشدن نزدیکتر شود و در نهایت شبکهای از مساجد فعال و اثرگذار قرآنی در شهرستانها شکل بگیرد.
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