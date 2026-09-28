به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای سلسله برنامه‌های عیادت، دلجویی، سرکشی و تکریم پیرغلامان حسینی(ع)، مراسم تکریم «حاج حسین یوسفی»، پیرغلام حسینی(ع) شهرستان خرم‌آباد و سرپرست هیئت زنجیرزنی حضرت محمد رسول‌الله(ص)، با حضور جمعی از مسئولان، پیرغلامان، ذاکران، مسئولان هیئت‌های مذهبی و خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد.

در این مراسم سردار سرتیپ پاسدار حاج عزت‌الله رشیدیان از فرماندهان اسبق مرزبانی کشور و رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، مسلم رضایی‌پور مدیر بنیاد دعبل خزاعی استان لرستان و دبیر شورای هماهنگی شبکه هیئت و تشکل‌های دینی لرستان، حاج مجتبی رشنو مدیر هیئت رزمندگان اسلام، نورالله دریکوند مسئول تشکل‌های دینی اداره‌کل تبلیغات اسلامی، حجت یوسفیان مدیر کانون خدمت رضوی شهرستان خرم‌آباد و جمعی از مسئولان مواکب حسینی(ع)، هیئت‌های مذهبی، ذاکران و پیرغلامان حسینی حضور داشتند.

تجلیل از دهه‌ها خدمت به دستگاه سیدالشهدا(ع)

در این مراسم با اهدای لوح تقدیر مشترک از سوی مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان و مدیر بنیاد دعبل خزاعی استان، تندیس ویژه پیرغلامان حسینی(ع)، حمایل خادمی حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و هدایای معنوی، از حاج حسین یوسفی تجلیل شد.

در این آیین از چندین دهه فعالیت و خدمت وی در حوزه هیئت‌داری و سرپرستی هیئت زنجیرزنی حضرت محمد رسول‌الله(ص) خرم‌آباد تقدیر و قدردانی به عمل آمد.

این مراسم در منزل حاج حسین یوسفی و در یکی از محلات قدیمی شهر خرم‌آباد برگزار شد و حاج عبدالحسین کرم‌پور، از مجریان جامعه مداحان حضرت ابوالفضل(ع)، اجرای این برنامه را برعهده داشت.

گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد شهید سید حسن نصرالله

مسلم رضایی‌پور، مدیر بنیاد دعبل خزاعی استان لرستان، در این مراسم با قدردانی از حضور مهمانان، یاد و خاطره هفته دفاع مقدس و جانفشانی‌های رزمندگان اسلام و امام راحل را گرامی داشت.

وی همچنین دومین سالروز شهادت سید حسن نصرالله را گرامی داشت و در ادامه به نحوه تشکیل بنیاد دعبل خزاعی و شرح خدمات و فعالیت‌های این بنیاد در سطح کشور و استان لرستان پرداخت.

هیئت محمد رسول‌الله(ص)؛ هیئتی با سابقه و منظم

رضایی‌پور با اشاره به سابقه هیئت زنجیرزنی حضرت محمد رسول‌الله(ص) خرم‌آباد، این هیئت را از هیئت‌های قدیمی و باسابقه استان با پیشینه‌ای درخشان در عرصه هیئت‌داری دانست که به نظم و قدمت شهرت دارد.

وی افزود: به مناسبت هفته دفاع مقدس، از پیرغلامی تجلیل می‌شود که در کنار سال‌ها خدمت در عرصه هیئت و دستگاه سیدالشهدا(ع)، به‌عنوان یکی از رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در دوران دفاع مقدس در عملیات‌های مختلف حضور داشته است.

مدیر بنیاد دعبل خزاعی استان لرستان ادامه داد: حاج حسین یوسفی در عملیات‌های فتح‌المبین و رمضان و مناطق مختلف جنگی لباس رزم بر تن داشته و همزمان به‌عنوان یکی از خادمان مخلص و گمنام سیدالشهدا(ع) در عرصه هیئت‌داری خدمت کرده است.

روایت خاطرات دفاع مقدس و سال‌ها هیئت‌داری

در ادامه این مراسم، حاج مجتبی رشنو، حاج منوچهر امیری از پیشکسوتان دفاع مقدس و سرهنگ رسولزاده، جانشین سابق قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ لرستان، به بیان خاطراتی از دوران دفاع مقدس و همچنین سال‌ها خدمت و خادمی حاج حسین یوسفی در هیئت زنجیرزنی حضرت محمد رسول‌الله(ص) پرداختند.

از شمشیرآباد تا خدمت به دستگاه امام حسین(ع)

حاج حسین یوسفی، مشهور به «شیخ حسین»، متولد مهرماه ۱۳۳۰ و دارای ۷۵ سال سن است که در یکی از خانواده‌های متدین و مذهبی محله قدیمی و کهن شمشیرآباد خرم‌آباد متولد شده و از دوران کودکی در فضای هیئت رشد کرده است.

این پیرغلام اباعبدالله الحسین(ع) با هدایت مرحوم حاج غلامحسین وجودی، هیئت زنجیرزنی حضرت محمد رسول‌الله(ص) را تأسیس کرد و حتی در دوران رژیم پهلوی نیز مجالس عزاداری را ترک نکرد.

بر اساس این گزارش، وی در آن دوران بارها به شهربانی احضار و در خصوص برگزاری مجالس عزاداری مورد مواخذه قرار گرفته و متعهد شده است.

از فعالیت‌های انقلابی تا حضور در جبهه‌های دفاع مقدس

ارتباط مستمر با مرحوم آیت‌الله شهید مدنی(ره)، حضور در فعالیت‌های انقلابی و سپس اعزام به جبهه‌های حق علیه باطل در کسوت رزمنده ارتش جمهوری اسلامی ایران، از دیگر بخش‌های زندگی حاج حسین یوسفی عنوان شده است.

وی در مجموعه‌های تیپ ۵۵ هوابرد و لشکر ۸۴ پیاده لرستان خدمت کرده و در عملیات‌های مختلفی از جمله فتح‌المبین و رمضان حضور داشته است.

میزبانی از رزمندگان اعزامی به جبهه در هیئت زنجیرزنی حضرت محمد رسول‌الله(ص) نیز از دیگر فعالیت‌های این پیرغلام حسینی در دوران دفاع مقدس بوده است.