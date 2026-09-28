  1. استانها
  2. لرستان
۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۱

پیرغلام حسینی(ع) خرم‌آباد تکریم شد

پیرغلام حسینی(ع) خرم‌آباد تکریم شد

خرم‌آباد- «حاج حسین یوسفی» پیرغلام حسینی(ع) و سرپرست هیئت زنجیرزنی حضرت محمد رسول‌الله(ص) خرم‌آباد تکریم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای سلسله برنامه‌های عیادت، دلجویی، سرکشی و تکریم پیرغلامان حسینی(ع)، مراسم تکریم «حاج حسین یوسفی»، پیرغلام حسینی(ع) شهرستان خرم‌آباد و سرپرست هیئت زنجیرزنی حضرت محمد رسول‌الله(ص)، با حضور جمعی از مسئولان، پیرغلامان، ذاکران، مسئولان هیئت‌های مذهبی و خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد.

در این مراسم سردار سرتیپ پاسدار حاج عزت‌الله رشیدیان از فرماندهان اسبق مرزبانی کشور و رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، مسلم رضایی‌پور مدیر بنیاد دعبل خزاعی استان لرستان و دبیر شورای هماهنگی شبکه هیئت و تشکل‌های دینی لرستان، حاج مجتبی رشنو مدیر هیئت رزمندگان اسلام، نورالله دریکوند مسئول تشکل‌های دینی اداره‌کل تبلیغات اسلامی، حجت یوسفیان مدیر کانون خدمت رضوی شهرستان خرم‌آباد و جمعی از مسئولان مواکب حسینی(ع)، هیئت‌های مذهبی، ذاکران و پیرغلامان حسینی حضور داشتند.

تجلیل از دهه‌ها خدمت به دستگاه سیدالشهدا(ع)

در این مراسم با اهدای لوح تقدیر مشترک از سوی مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان و مدیر بنیاد دعبل خزاعی استان، تندیس ویژه پیرغلامان حسینی(ع)، حمایل خادمی حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و هدایای معنوی، از حاج حسین یوسفی تجلیل شد.

در این آیین از چندین دهه فعالیت و خدمت وی در حوزه هیئت‌داری و سرپرستی هیئت زنجیرزنی حضرت محمد رسول‌الله(ص) خرم‌آباد تقدیر و قدردانی به عمل آمد.

این مراسم در منزل حاج حسین یوسفی و در یکی از محلات قدیمی شهر خرم‌آباد برگزار شد و حاج عبدالحسین کرم‌پور، از مجریان جامعه مداحان حضرت ابوالفضل(ع)، اجرای این برنامه را برعهده داشت.

گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد شهید سید حسن نصرالله

مسلم رضایی‌پور، مدیر بنیاد دعبل خزاعی استان لرستان، در این مراسم با قدردانی از حضور مهمانان، یاد و خاطره هفته دفاع مقدس و جانفشانی‌های رزمندگان اسلام و امام راحل را گرامی داشت.

وی همچنین دومین سالروز شهادت سید حسن نصرالله را گرامی داشت و در ادامه به نحوه تشکیل بنیاد دعبل خزاعی و شرح خدمات و فعالیت‌های این بنیاد در سطح کشور و استان لرستان پرداخت.

هیئت محمد رسول‌الله(ص)؛ هیئتی با سابقه و منظم

رضایی‌پور با اشاره به سابقه هیئت زنجیرزنی حضرت محمد رسول‌الله(ص) خرم‌آباد، این هیئت را از هیئت‌های قدیمی و باسابقه استان با پیشینه‌ای درخشان در عرصه هیئت‌داری دانست که به نظم و قدمت شهرت دارد.

وی افزود: به مناسبت هفته دفاع مقدس، از پیرغلامی تجلیل می‌شود که در کنار سال‌ها خدمت در عرصه هیئت و دستگاه سیدالشهدا(ع)، به‌عنوان یکی از رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در دوران دفاع مقدس در عملیات‌های مختلف حضور داشته است.

مدیر بنیاد دعبل خزاعی استان لرستان ادامه داد: حاج حسین یوسفی در عملیات‌های فتح‌المبین و رمضان و مناطق مختلف جنگی لباس رزم بر تن داشته و همزمان به‌عنوان یکی از خادمان مخلص و گمنام سیدالشهدا(ع) در عرصه هیئت‌داری خدمت کرده است.

روایت خاطرات دفاع مقدس و سال‌ها هیئت‌داری

در ادامه این مراسم، حاج مجتبی رشنو، حاج منوچهر امیری از پیشکسوتان دفاع مقدس و سرهنگ رسولزاده، جانشین سابق قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ لرستان، به بیان خاطراتی از دوران دفاع مقدس و همچنین سال‌ها خدمت و خادمی حاج حسین یوسفی در هیئت زنجیرزنی حضرت محمد رسول‌الله(ص) پرداختند.

از شمشیرآباد تا خدمت به دستگاه امام حسین(ع)

حاج حسین یوسفی، مشهور به «شیخ حسین»، متولد مهرماه ۱۳۳۰ و دارای ۷۵ سال سن است که در یکی از خانواده‌های متدین و مذهبی محله قدیمی و کهن شمشیرآباد خرم‌آباد متولد شده و از دوران کودکی در فضای هیئت رشد کرده است.

این پیرغلام اباعبدالله الحسین(ع) با هدایت مرحوم حاج غلامحسین وجودی، هیئت زنجیرزنی حضرت محمد رسول‌الله(ص) را تأسیس کرد و حتی در دوران رژیم پهلوی نیز مجالس عزاداری را ترک نکرد.

بر اساس این گزارش، وی در آن دوران بارها به شهربانی احضار و در خصوص برگزاری مجالس عزاداری مورد مواخذه قرار گرفته و متعهد شده است.

از فعالیت‌های انقلابی تا حضور در جبهه‌های دفاع مقدس

ارتباط مستمر با مرحوم آیت‌الله شهید مدنی(ره)، حضور در فعالیت‌های انقلابی و سپس اعزام به جبهه‌های حق علیه باطل در کسوت رزمنده ارتش جمهوری اسلامی ایران، از دیگر بخش‌های زندگی حاج حسین یوسفی عنوان شده است.

وی در مجموعه‌های تیپ ۵۵ هوابرد و لشکر ۸۴ پیاده لرستان خدمت کرده و در عملیات‌های مختلفی از جمله فتح‌المبین و رمضان حضور داشته است.

میزبانی از رزمندگان اعزامی به جبهه در هیئت زنجیرزنی حضرت محمد رسول‌الله(ص) نیز از دیگر فعالیت‌های این پیرغلام حسینی در دوران دفاع مقدس بوده است.

کد مطلب 6961861

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها