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۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۷

کشف و ضبط ۱۱ قبضه سلاح شکاری در لرستان

کشف و ضبط ۱۱ قبضه سلاح شکاری در لرستان

خرم‌آباد- مدیرکل حفاظت از محیط زیست لرستان از کشف و ضبط ۱۱ قبضه سلاح شکاری در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران فرمان‌پور، اظهار کرد: در راستای صیانت از حیات وحش، حفاظت از تنوع زیستی و مقابله با تخلفات شکار و صید، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان طی هفته گذشته، از ۲۸ شهریور تا چهارم مهرماه، با انجام گشت و پایش مستمر در چندین شهرستان استان، موفق به شناسایی و دستگیری متخلفان و کشف و ضبط ۱۱ قبضه سلاح شکاری و سایر ادوات غیرمجاز شدند.

کشف چهار قبضه سلاح و لاشه دو کبک در خرم‌آباد

وی افزود: در حوزه استحفاظی شهرستان خرم‌آباد، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست اداره‌کل، چهار قبضه سلاح شکاری به همراه لاشه دو قطعه کبک وحشی کشف و ضبط کردند.

کشف سلاح و تور دامی در الیگودرز

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان ادامه داد: در شهرستان الیگودرز نیز چهار قبضه سلاح شکاری ساچمه‌زنی و گلوله‌زنی و ۳۰۰ متر تور دامی از متخلفان زیست‌محیطی کشف و ضبط شد.

فرمان‌پور بیان کرد: همچنین در شهرستان معمولان یک قبضه سلاح شکاری، در پناهگاه حیات وحش سفیدکوه ازنا یک قبضه سلاح شکاری و در شهرستان پلدختر نیز یک قبضه سلاح شکاری گلوله‌زنی به همراه سایر ادوات شکار و صید کشف و ضبط شد.

شناسایی صیادان غیرمجاز در دورود و کوهدشت

وی خاطرنشان کرد: در شهرستان دورود نیز تعدادی صیاد غیرمجاز به همراه دو تخته تور ماهیگیری شناسایی و دستگیر شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان افزود: در شهرستان کوهدشت نیز دو گروه صیاد غیرمجاز به همراه تعدادی ماهی صیدشده شناسایی و دستگیر شدند.

برخورد قاطع با متخلفان زیست‌محیطی

فرمان‌پور با تأکید بر برخورد قانونی و قاطع با متخلفان زیست‌محیطی تصریح کرد: حفاظت از حیات وحش و تنوع زیستی استان نیازمند مشارکت و همکاری همه‌جانبه مردم و دستگاه‌های مسئول است.

وی ادامه داد: یگان حفاظت محیط زیست لرستان با جدیت و به‌صورت مستمر با هرگونه تخلف شکار و صید غیرمجاز در مناطق تحت مدیریت برخورد خواهد کرد.

درخواست محیط زیست از شهروندان برای گزارش تخلفات

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان در پایان از شهروندان و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را از طریق نزدیک‌ترین اداره حفاظت محیط زیست یا یگان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.

کد مطلب 6961870

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