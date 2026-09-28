به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا میرزازاده شامگاه دوشنبه در حاشیه ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام تبریز در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: این دوره از جشنواره با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز و همکاری انجمن موسیقی استان برگزار میشود و نسبت به دورههای گذشته از نظر محتوا و گستره حضور هنرمندان تفاوتهایی دارد.
وی با اشاره به شرایط اجتماعی کشور در یک سال گذشته افزود: در این مدت جامعه شرایط ویژهای را پشت سر گذاشته و در چنین فضایی، هنرمندان نیز خود را در قبال جامعه مسئول میدانند و باید از ظرفیت فرهنگ و هنر برای حفظ روحیه مردم استفاده کنند.
دبیر ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام با اشاره به شعار این دوره از جشنواره گفت: شعار «تبریز برای ایران میخواند» با توجه به شرایط موجود انتخاب شده است؛ چراکه هر گروه اجتماعی و حرفهای در حوزه فعالیت خود میتواند در کنار مردم و کشور حضور داشته باشد و میدان فعالیت هنرمندان نیز عرصه فرهنگ و هنر است.
میرزازاده ادامه داد: برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری در چنین شرایطی نشان میدهد جریان هنر در جامعه ادامه دارد و هنرمندان میتوانند با آثار خود پیامهای فرهنگی و اجتماعی را به مخاطبان منتقل کنند.
وی با اشاره به روند برگزاری جشنواره موغام در سالهای گذشته اظهار کرد: این جشنواره در ششمین دوره خود از نظر کمی و کیفی رشد قابل توجهی داشته و این پیشرفت را میتوان در بخشهای مختلف، بهویژه خوانندگی و نوازندگی، مشاهده کرد.
موغام از یک رویداد محلی فراتر رفته است
دبیر جشنواره موغام با بیان اینکه این رویداد دیگر محدود به تبریز و آذربایجان نیست، گفت: جشنواره موغام طی سالهای گذشته توانسته جایگاه خود را در فضای موسیقی کشور تثبیت کند و امروز هنرمندان مناطق مختلف کشور در آن حضور پیدا میکنند.
وی افزود: در این دوره آثاری از استانها و شهرهای مختلف از جمله تهران، زنجان، البرز، آذربایجان غربی، اردبیل، خراسان، فارس و گلستان به جشنواره ارسال شده است.
میرزازاده حضور هنرمندان از نقاط مختلف کشور را یکی از ویژگیهای مهم ششمین دوره جشنواره دانست و ادامه داد: گردهم آمدن هنرمندان با پیشینهها و جغرافیای مختلف در یک رویداد فرهنگی، ظرفیت مهمی برای ایجاد ارتباط میان هنرمندان و تقویت همبستگی فرهنگی فراهم میکند.
موسیقی؛ زبان مشترک همبستگی
وی با تأکید بر ظرفیت موسیقی برای ایجاد ارتباط میان مردم اظهار کرد: هنر و بهویژه موسیقی میتواند فراتر از مرزهای جغرافیایی و تفاوتهای فرهنگی، زمینه گفتوگو و ارتباط میان انسانها را فراهم کند.
دبیر ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام افزود: حضور هنرمندان استانهای مختلف در این جشنواره نشان میدهد که موسیقی میتواند به عنوان یک زبان مشترک، در تقویت همبستگی و ارتباط میان مردم و هنرمندان نقش داشته باشد.
میرزازاده خاطرنشان کرد: توسعه جشنواره موغام و حضور گستردهتر هنرمندان از نقاط مختلف کشور میتواند به معرفی بیشتر این هنر و ایجاد ارتباط میان هنرمندان حوزه موسیقی مقامی کمک کند.
وی همچنین از حضور در این رویداد به عنوان دبیر جشنواره ابراز خرسندی کرد و گفت: امیدوارم جشنواره موغام در دورههای آینده نیز با گستره بیشتری برگزار شود و بتواند بیش از گذشته در معرفی موسیقی موغام و ایجاد ارتباط میان هنرمندان سراسر کشور نقشآفرینی کند.
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