به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی عصر دوشنبه در آیین افتتاح فاز نخست ایستگاه پمپاژ دشت جایدر با تأکید بر اینکه حل مسائل مردم باید محور تصمیم‌گیری و اجرای طرح‌های توسعه‌ای استان باشد، اظهار کرد: امروز دو طرح مهم در پلدختر و معمولان به مرحله اجرا و بهره‌برداری رسید.

وی تصریح کرد: هرگاه مسئولان با همدلی و هم‌افزایی، جایگاه و مسئولیت خود را در مسیر تأمین منافع مردم قرار دهند، نتیجه آن باید در بهبود زندگی و افزایش رفاه جامعه دیده شود.

استاندار لرستان با اشاره به رویکرد مدیریت استان گفت: سیاست ما این است که به جای گرفتار شدن در اختلافات و حاشیه‌ها، توان مجموعه مدیریتی استان، نمایندگان مجلس، فرمانداران، مدیران دستگاه‌های اجرایی، ائمه جمعه و نماینده ولی‌فقیه در لرستان در یک مسیر مشترک برای حل مسائل مردم به کار گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: امروز در مجموعه مدیریت استان و شهرستان‌ها اختلافی که مانع خدمت‌رسانی باشد وجود ندارد و همین انسجام و هم‌افزایی، زمینه‌ساز تحقق بخش قابل توجهی از برنامه‌های توسعه‌ای شده است.

تمرکز بر ۱۰۷ پروژه پیشران

شاهرخی با تشریح رویکرد برنامه‌محور دولت در لرستان گفت: از همان ابتدا تأکید کردیم که قرار نیست مدیریت استان برای هر پروژه‌ای که سال‌ها پیش آغاز شده، بدون بررسی نتیجه و اثرگذاری آن، صرفاً زمان و منابع صرف کند.

وی افزود: بیش از پنج هزار پروژه در نقاط مختلف استان پراکنده شده که اگر با همین روند ادامه پیدا می‌کرد، حتی سال‌ها بعد نیز بسیاری از آنها به بهره‌برداری نمی‌رسیدند؛ بنابراین پروژه‌هایی را که تکمیل آنها می‌تواند آثار مستقیم بر رونق و توسعه استان داشته باشد، تحت عنوان پروژه‌های پیشران تفکیک کردیم.

استاندار لرستان یادآور شد: ۱۰۷ پروژه پیشران انتخاب شده و امروز بسیار خرسندم که دو طرح از این مجموعه همزمان در پلدختر و معمولان به مرحله اجرا یا بهره‌برداری رسیده‌اند؛ این موضوع نتیجه تمرکز مدیریت استان بر طرح‌هایی است که مستقیم با آینده اقتصادی و معیشتی مردم ارتباط دارند.

آب و خاک؛ ظرفیت‌های راهبردی لرستان

وی آب و خاک را از مهم‌ترین ظرفیت‌های راهبردی لرستان دانست و ادامه داد: لرستان یک گنج بزرگ در کشور است؛ این استان با حدود دو هزار و ۴۵۰ کیلومتر طول روان‌آب‌ها و حدود ۸۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی، ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه آب و کشاورزی دارد که باید به شکل مؤثرتری مورد استفاده قرار گیرد.

شاهرخی با اشاره به جریان آب رودخانه کشکان گفت: قابل قبول نیست در کنار چنین رودخانه‌ای، حجم قابل توجهی از آب از استان خارج شود اما کشاورزان منطقه نتوانند از منابع آبی برای افزایش بهره‌وری زمین‌های خود استفاده کنند.

وی اظهار کرد: باید نگاه ما از کشاورزی کم‌بازده به سمت بهره‌وری بیشتر از آب و خاک حرکت کند و هدف‌گذاری برای افزایش چندبرابری تولید در واحد سطح، بخشی از برنامه توسعه استان باشد.

ایستگاه‌های پمپاژ؛ حلقه اتصال آب به زمین‌های کشاورزی

استاندار لرستان به طرح‌های آبرسانی کشاورزی در پلدختر و معمولان اشاره کرد و یادآور شد: در این شهرستان‌ها مجموعه‌ای از ایستگاه‌های پمپاژ در حال اجراست و این طرح‌ها باید در زمره پروژه‌های پیشران استان قرار گیرند.

وی تصریح کرد: افتتاح فاز نخست ایستگاه پمپاژ دشت جایدر نشان می‌دهد که می‌توان با هدایت منابع و تمرکز مدیریتی، آب را به زمین‌های کشاورزی رساند و شرایط را برای توسعه کشت، افزایش بهره‌وری و حرکت به سمت کشاورزی مکانیزه فراهم کرد.

شاهرخی گفت: اینکه در مجاورت کشکان باشیم اما کشاورز برای تأمین آب زمین خود با مشکل مواجه باشد، قابل قبول نیست و اصلاح این وضعیت باید با جدیت دنبال شود.

تکمیل زنجیره طرح‌های آبی؛ از سدها تا شبکه‌های انتقال

وی با تشریح برنامه استان در حوزه آب خاطرنشان کرد: توجه به منابع آب در برنامه توسعه لرستان یک اولویت جدی است و در همین راستا پروژه‌هایی مانند سد معشوره، سد مخمل‌کوه و سد آبسرده با جدیت دنبال می‌شوند.

استاندار لرستان یادآور شد: عملیات اجرایی سد معشوره آغاز شده و این طرح دیگر قابل حذف از برنامه توسعه استان نیست. همچنین برای این پروژه در سفر رئیس‌جمهور دو هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی به سد مخمل‌کوه نیز اشاره کرد و ادامه داد: برای این سد یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که می‌تواند تأمین پایدار آب آشامیدنی خرم‌آباد و بخشی از نیازهای کشاورزی را پوشش دهد.

شاهرخی گفت: سد آبسرده بروجرد نیز در مسیر تکمیل قرار دارد و برنامه‌ریزی شده تا در پایان دولت به بهره‌برداری برسد؛ دو سد دیگر نیز وارد مرحله آبگیری شده‌اند.

کشت و صنعت معمولان؛ محصول هم‌افزایی مسئولان

استاندار لرستان به آغاز عملیات اجرایی کشت و صنعت معمولان اشاره کرد و افزود: اجرای این طرح نتیجه همکاری و هم‌افزایی میان نماینده مردم، مدیریت استان و دستگاه‌های اجرایی است و هیچ‌کدام از این مجموعه‌ها به تنهایی نمی‌توانستند چنین پروژه‌ای را به نتیجه برسانند.

شاهرخی با تقدیر از سید حمیدرضا کاظمی، نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس، یادآور شد: پیگیری‌های نماینده حوزه انتخابیه در سطح ملی و تعامل مؤثر با وزارتخانه‌ها، در کنار ظرفیت مدیریت استان و شهرستان، زمینه تحقق این پروژه را فراهم کرده است.

وی به پروژه آهک هیدراته پلدختر اشاره کرد و ادامه داد: این طرح نیز در مسیر پیگیری و اجرا قرار دارد و برای حل مسائل مربوط به آن، هماهنگی‌های لازم در سطح ملی و بانکی انجام شده است.

مجوز تأمین خوراک پالایشگاه پلدختر صادر شد

استاندار لرستان از پیگیری برای تأمین خوراک نفتی پالایشگاه پلدختر خبر داد و گفت: در جریان پیگیری‌های انجام‌شده در سطح دولت، مجوز اختصاص خوراک نفتی به میزان ۲۰ هزار بشکه در روز برای پالایشگاه پلدختر اخذ شده است.

وی تصریح کرد: احداث پالایشگاه نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجهی است و برآورد اولیه برای اجرای این پروژه حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان عنوان شده است؛ با این حال، یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای اجرای پروژه، یعنی تأمین خوراک نفتی، در مسیر حل شدن قرار گرفته و ادامه کار به مراحل اجرایی و جذب سرمایه‌گذار مربوط می‌شود.

راه‌آهن و آزادراه در مسیر توسعه لرستان

شاهرخی به پروژه‌های زیرساختی لرستان اشاره کرد و یادآور شد: راه‌آهن، آزادراه‌ها، طرح‌های حوزه آب و خاک و پروژه‌های اقتصادی بزرگ، در زمره طرح‌هایی هستند که مدیریت استان پیگیری آنها را با جدیت دنبال می‌کند.

وی به پروژه محور خرم‌آباد ـ معمولان ـ پلدختر اشاره کرد و افزود: این مسیر در آستانه ورود به مرحله بهره‌برداری قرار دارد و قرار است بخش مربوطه با تکمیل اقدامات نهایی و آماده‌سازی، زیر بار ترافیک برود.

استاندار لرستان گفت: پیشرفت این طرح‌ها نتیجه پیگیری مستمر، همکاری مجموعه‌های مختلف و تمرکز مدیریت استان بر پروژه‌های اثرگذار است.

برنامه پنج‌ساله برای ۱۲ شهرستان لرستان

وی به تدوین برنامه پنج‌ساله توسعه لرستان اشاره کرد و ادامه داد: این برنامه تمام ۱۲ شهرستان لرستان و جمعیتی حدود یک میلیون و ۷۶۰ هزار نفر را دربرمی‌گیرد و موضوع تأمین مالی پروژه‌ها نیز در چارچوب همین برنامه مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است.

شاهرخی یادآور شد: با وجود محدودیت‌های مالی و شرایط دشوار اقتصادی، روند اجرای برنامه متوقف نشده و تلاش مجموعه مدیریت استان این است که منابع محدود به سمت طرح‌هایی هدایت شود که بیشترین اثر را بر زندگی مردم دارند.

مردم پلدختر و جایدر شایسته بهره‌مندی از ظرفیت‌های منطقه هستند

استاندار لرستان با تبریک بهره‌برداری از فاز نخست طرح آبرسانی دشت جایدر به مردم منطقه خاطرنشان کرد: کشاورزان و مردم این منطقه شایسته برخورداری از امکانات و زیرساخت‌هایی هستند که بتواند تولید و درآمد آنها را افزایش دهد.

وی با گرامیداشت یاد مرحوم دارایی، از پیگیری‌های چندین‌ساله او برای آغاز این پروژه یاد کرد و گفت: این طرح سال‌ها مورد انتظار مردم منطقه بود و مرحوم دارایی نیز همواره آرزو داشت آغاز عملیات آن را ببیند.

شاهرخی یادآور شد: خود را مدیون مردم لرستان می‌دانیم و تلاش مجموعه مدیریت استان این است که با اجرای پروژه‌های واقعی و اثرگذار، بخشی از مشکلات مردم برطرف شود و ثمره توسعه در زندگی آنان دیده شود.