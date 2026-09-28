به گزارش خبرگزاری مهر،سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در هشتاد و یکمین اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می‌برد، در آخرین روز از سفر خود با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار کرد.



وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار ضمن تبیین آخرین تحولات منطقه غرب آسیا متعاقب تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از اعضای موسس سازمان ملل، انتظار داشته و دارد که این سازمان و دولت‌های عضو آن در قبال قانون‌شکنی و نقض‌های فاحش منشور از سوی یک عضو دائم شورای امنیت، بی تفاوت نبوده و استمرار اقدامات مداخله‌جویانه و تهدیدهای غیرقانونی آمریکا را صریحا محکوم کنند.



وزیر امور خارجه کشورمان، با اشاره به دو نوبت حمله غیرقانونی آمریکا و اسرائیل علیه ایران در میانه مذاکرات در عرض کمتر از یک‌سال، و تداوم اقدامات تجاوزکارانه به شکل محاصره دریایی و تروریسم اقتصادی، بر عزم ایران برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی خود با تمام توان تاکید کرد. وی تصریح کرد ملت ایران هیچ‌گاه از مطالبه عدالت و مؤاخذه و مجازات آمران و عاملان جنایات جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی نخواهد گذشت.



عراقچی با یادآوری رویکرد مسئولانه ایران در قبال صلح و امنیت بین‌المللی، خاطرنشان کرد جمهوری اسلامی ایران همواره نسبت به استفاده از ابزار دیپلماسی برای صیانت از منافع ملی خود و تامین صلح در منطقه ثابت‌قدم بوده است اما آمریکا طی یک دهه گذشته بارها به دیپلماسی خیانت کرده و با نقض عهد، موجب ناامنی در منطقه شده است.



عراقچی همچنین با اشاره به تداوم نسل‌کشی و جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی، لبنان، سوریه و سایر کشورهای منطقه، مسئولیت سازمان ملل و شورای امنیت برای پایان‌دادن به بی‌کیفرمانی اسرائیل و توقف جنایات ارتکابی در غزه و کرانه باختری را یادآور شد.



دبیر کل سازمان ملل با محکوم دانستن نقض اصول بنیادین منشور به‌ویژه توسل به زور از سوی ابرقدرت‌ها، بر ضرورت پایبندی همه کشورها به اصول و قواعد حقوق بین‌الملل و استفاده از دیپلماسی برای حل و فصل مسائل تأکید کرد.



در این دیدار درباره تداوم نقض‌های فاحش عهدنامه مقر از سوی آمریکا و کارشکنی در فعالیت عادی نمایندگی ایران نیز گفتگو شد و مراتب اعتراض کشورمان نسبت به عملکرد دولت میزبان در این خصوص، به دبیر کل منعکس گردید و از وی خواسته شد اقدامات لازم را برای ملزم کردن دولت آمریکا به ایفای تعهداتش اتخاذ کند.