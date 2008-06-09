تأکید رهبران دینی بر ضرورت تقویت تساهل

دالایی لاما خواستار تقویت صلح و تساهل در جهان شد

دالایی لاما رهبر معنوی بودائیان تبت عصر روز یکشنبه 12 خرداد ماه از مسجد جامع دهلی نو دیدار و از رهبران جهانی خواست ارزشهای تساهل، صلح و وحدت را به به منظور هماهنگی اجتماعی تقویت کنند.

دالایی لاما در همایش بین المللی مبارزه با تروریسم که در دهلی نو برگزار شد گفت: باید همه به درک این مطلب برسند که ادیان بزرگ از نیروی بالقوه بسیاری در به ارمغان آوردن صلح برای زمین برخوردارند. احترام به ارزشهای انسانی و فکر کردن درباره اینکه انسان دارای مسئولیت جهانی است، ضروت گسترش و ترویج ارزشها و هماهنگی نیز در ایجاد صلح حائز اهیمت است.

رهبر معنوی بودائیان تبت حدود 30 دقیقه به دیدار از مسجد تاریخی دهلی نو پرداخت و همراه سایر هیئتهای شرکت کننده در این دیدار در نماز عصر شرکت کرد.

دالایی لاما در آخرین روز از همایش دو روزه مبارزه با تروریسم سخنرانی کرد که توسط جماعت علمای هندی و جبهه متحد مسجد جامع برگزار شده بود.

وی در این همایش تروریسم را در سراسر دنیا محکوم و بر ضرورت دوری از متهم کردن دیگران به خشونت تأکید کرد.

برنده جایزه صلح نوبل گفت: باید به ارزشهای تساهل، صلح، هماهنگی و برادری احترام بگذاریم این همان انسانیت است و از نظر عاطفی، فیزیکی و ذهنی همه انسانها یکسان هستند از این رو باید براساس خیر مشترک از یکدیگر محافظت کنیم.

رهبر معنوی بودائیان تبت سطح تساهل دینی در هندوستان را مورد تجلیل قرار داد .

رهبر کاتولیکها تلاش برای تحقق همبستگی جهانی را مورد تأکید قرار داد

پاپ بندیکت شانزدهم در دیدار با شرکت کنندگان کنگره بین المللی سرمایه اجتماعی و توسعه انسانی اظهار داشت که جهان به نحوی رو به رشد تحت تأثیر منافع درهم گره خورده اقتصادی و تجاری شده، از این رو باید رسیدن به نوعی همبستگی جهانی را در اولویت قرار دهیم.

این همایش از سوی بنیاد" Centesimus Annus Pro Pontifice" تأسیس شد که پاپ ژان پل دوم در سال 1993 به منظور ترویج دکترین اجتماعی کلیسای کاتولیک در بخشهای حرفه ای و تجاری آن را تأسیس کرده بود.

بندیکت اشاره کرده که چگونه این بنیاد بر ضرورت ترویج توسعه ای که به توسعه درونی انسان منتهی می شود تعمق کرده در حالی که سهم انجمنهای داوطلب، بنیادهای غیر انتفاعی و سایر گروه های جامعه را با هدف ساخت بافت منسجم اجتماع نیز مورد تأکید قرار می دهد.

رهبر کاتولیکهای جهان همچنین اهمیت حفظ انسان را به عنوان تصویر خداوند مورد تأکید قرار داد که این امر باید در محور تمام تصمیم گیری های اقتصادی گنجانده شود.

کنگره بین المللی سرمایه اجتماعی و توسعه انسانی روز شنبه 11 خرداد ماه برگزار شد.



کفن تورین سال 2010 به نمایش عمومی گذاشته می‌شود

پاپ بندیکت شانزدهم اعلام کرد کفن مشهور تورین که بسیاری از مسیحیان اعتقاد دارند کفنی است که مسیح را با آن دفن کرده اند و تصویر مسیح روی آن نقش بسته، سال 2010 به نمایش عمومی گذاشته می‌شود.

سال 2000 آخرین باری بود که این کفن به نمایش عمومی گذاشته شد و بیش از یک میلیون نفر به تماشای آن در کلیسای جامع یحیی در شهر تورین رفتند. آخرین نمایش عمومی این کفن یادآور سالروز مرگ حضرت مسیح روی صلیب بود.

این درحالی است که تحقیقات دانشمندان آمریکایی، بریتانیایی و سوئیسی نشان می دهد تاریخ این کفن به حدود 1300 سال پس از مسیح باز می گردد، اما کاتولیکهای سراسر دنیا اظهار می دارند این کفن اثر معتبری برای تصلیب مسیح است. کاتولیکها اعتقاد دارند حضرت عیسی با این کفن دفن شده است . این کفن پارچه ای است به طول 420 و به پهنای 120 سانتیمتر که رنگ خون و تصویری قهوه ای کمرنگی از یک انسان را نشان می دهد. سایه زخمهایی که بر این کفن نقش بسته، سازگار با مصیبتی است که بنا بر روایات انجیل بر حضرت عیسی وارد آمده بود.

کفن تورین نخستین بار در حدود سال 1350 میلادی، 13 قرن پس ازدرگذشت حضرت عیسی ، به نمایش گذاشته شد وهیچ کس تاکنون توضیح نداده این کفن در آن سیزده قرن گذشته کجا بوده و چرا فقط در آن زمان مشخص ظاهر شده است.

شخصیتهای دینی تغییرات جوی را در سوئد بررسی می‌کنند

بسیاری از متفکران، نویسندگان و شخصیتهای دینی قرار است در همایش بین‌دینی که کلیسای لوتری سوئد در ماه نوامبر (آذر ماه) برگزار می‌کند شرکت کنند تا موضوع تغییرات جوی را به بحث و بررسی بگذارند.

آندرس وجرید اسقف اعظم سوئد طی یک بیانیه اعلام کرد: آینده سیاره ما به تغییرات جوی آن بستگی دارد. ما باید نسبت به افزایش تدریجی دمای زمین مسئولیت‌پذیر باشیم.

این اجلاس که طی روزهای 28 و 20 نوامبر (8 و 9 آذر ماه) برگزار می‌شود تلاش می‌کند بر مذاکرات دولت درباره توافق جهانی به منطور مبارزه با تغییرات جوی پس از سال 2010 تأثیر بگذارد. این تاریخ تعیین شده برخی دولتها به منظور کاهش تغییرات جوی در راستای اجرای مرحله اول پروتکل کیوتو است.

پیروان هندو مراسم زادروز الهه شانی را برگزار کردند

پیروان آئین هندو در هندوستان دیروز سه شنبه زادروز الهه هندو "شانی" که فرزند الهه خورشید تلقی می‌شود را جشن گرفته و در معابد خود اجتماع کردند.

در مراسم زادروز الهه شانی گروههای متعددی به معابد "شانی " در گجرات در دهلی نو رفته تا نذورات خود را تقدیم کنند.

براساس اعتقادات پیروان این آئین ، پیروان آیین هندو که در این مراسم شرکت می کنند خوش اقبال بوده و دعای آنها به درگاه شانی باعث می شود از ناراحتی ها و سختی ها رهایی یابند.

به عنوان بخشی از آداب سنتی این روز کاهنان در معابد بطرهای روغن خردل را روی مجسمه این الهه سرازیر کرده و پارچه های سیاه خود را به الهه شانی تقدیم می کنند چرا که براساس اسطوره شناسی هندو این الهه همواره لباس سیاه برتن می کرد.