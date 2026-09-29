به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در دیدار با اسکندر مومنی وزیر کشور، با ارائه گزارشی از مهمترین اقدامات و برنامههای دولت چهاردهم در استان اردبیل اظهار کرد: تمامی پروژههای عمرانی استان در مناطق شمال، مرکز و جنوب فعال بوده و روند اجرای طرحهای توسعهای در بخشهای مختلف عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با جدیت دنبال میشود.
وی با اشاره به توسعه زیرساختهای حملونقل استان افزود: در جنگهای تحمیلی هیچکدام از پروژهها تعطیل نشد و در دولت چهاردهم، علاوه بر راهآهن اردبیل - میانه، ۸۳ کیلومتر بزرگراه با اعتباری افزون بر ۵هزار میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
استاندار اردبیل تصریح کرد: توسعه راههای ارتباطی یکی از الزامات رشد اقتصادی و افزایش ایمنی جادهها بوده و تکمیل کریدورهای ارتباطی و محورهای مواصلاتی استان نقش مهمی در توسعه تجارت، افزایش سرمایهگذاری و بهرهگیری از ظرفیتهای مرزی اردبیل دارد.
امامی یگانه توسعه و تکمیل پروژههای حوزه سلامت و درمان را از اولویتهای اصلی مدیریت استان عنوان کرد و گفت: تکمیل پروژههای نیمهتمام بیمارستانی، درمانی، آموزشی و خدماتی با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: بیش از ۵هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژههای نیمهتمام بیمارستانی، مراکز آموزشی، درمانی و خدماتی هزینه میشود تا ضمن ارتقای سطح خدمات سلامت، دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی در سراسر استان فراهم شود.
استاندار اردبیل با تأکید بر ضرورت توسعه عدالت آموزشی بیان کرد: برنامهریزیهای گستردهای برای ارتقای سرانه فضاهای آموزشی، تکمیل پروژههای مدرسهسازی و جبران کمبودهای آموزشی موجود انجام شده است.
امامی یگانه گفت: با بهرهگیری از منابع دولتی، مشارکت خیرین و ظرفیت گروههای مردمی تلاش میشود سرانه فضاهای آموزشی استان به میانگین کشوری نزدیک شده و زیرساختهای لازم برای ارتقای کیفیت آموزش فراهم شود.
وی با اشاره به برنامههای بخش آب و کشاورزی اظهار کرد: تکمیل پایاب سدهای استان و بهرهبرداری حداکثری از ظرفیت منابع آبی از مهمترین برنامههای اجرایی دولت در استان اردبیل است.
استاندار اردبیل ادامه داد: تأمین پایدار آب شرب شهرها و روستاها بهصورت ویژه در دستور کار قرار گرفته و طرحهای متعددی برای رفع مشکلات موجود در این حوزه در حال اجرا است.
امامی یگانه افزود: استفاده از ظرفیتهای مرزی، حمایت از بخش خصوصی، تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری و جذب منابع جدید از راهبردهای اصلی استان در مسیر توسعه اقتصادی است.
وی با اشاره به نتایج همایش بینالمللی سرمایهگذاری استان که سال گذشته با حضور وزیر کشور برگزار شد، اظهار کرد: معرفی ظرفیتهای استان به سرمایهگذاران، زمینه شکلگیری طرحهای جدید سرمایهگذاری و افزایش مشارکت بخش خصوصی در پروژههای توسعهای را فراهم کرده است.
استاندار اردبیل همچنین از پیگیری پروژههای در دست اجرای شهرداریهای استان خبر داد و گفت: توسعه فضای سبز، بهبود مبلمان شهری، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و حمایت از اجرای طرحهای عمران شهری از برنامههای مهم دولت در استان است.
امامی یگانه افزود: مقاومسازی بافتهای روستایی، اجرای طرحهای هادی، تقویت دکلها و خطوط مخابراتی، توسعه زیرساختهای ارتباطی و اجرای طرحهای مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر از دیگر اقدامات در دولت چهاردهم است.
وی به فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا فراهم شده و تعامل سازنده هیاتهای اجرایی با هیاتهای نظارت قابل توجه بوده است.
استاندار اردبیل اضافه کرد: برگزاری منظم جلسات شورای تأمین، نشستهای محلهمحور، حضور مستمر در میان اقشار مختلف مردم و پیگیری میدانی مسائل و مشکلات از مهمترین رویکردهای مدیریتی استان در حوزه اجتماعی و فرهنگی است.
امامی یگانه بیان کرد: در طول مدت مسئولیت خود بیش از ۱۵۰ سفر به تمامی شهرستانهای استان انجام شده و افزون بر ۲۰۰ دیدار و نشست با مسئولان کشوری، نهادهای ملی و هلدینگهای سرمایهگذاری برای پیگیری طرحها و جذب منابع صورت گرفته است.
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