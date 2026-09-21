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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۵

کشف ۳ مورد تخلف شکار و صید در بندر خمیر

کشف ۳ مورد تخلف شکار و صید در بندر خمیر

بندر خمیر- سرپرست اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندر خمیر از کشف و ضبط سه مورد تخلف شکار و صید در هفته پایانی شهریورماه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هومن محمدی‌پور تازیانی اظهار کرد: در راستای تشدید گشت و کنترل، پایش مستمر مناطق و برخورد با تخلفات زیست‌محیطی، مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندر خمیر با همکاری پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فراجا، طی چند عملیات جداگانه موفق به شناسایی و کشف سه مورد تخلف شکار و صید شدند.

وی افزود: در جریان این عملیات‌ها مقداری گوشت حاصل از شکار حیوان وحشی و دو قبضه سلاح شامل یک قبضه سلاح گلوله‌زنی و یک قبضه سلاح دست‌ساز کشف و ضبط شد.

سرپرست اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندر خمیر، تصریح کرد: پرونده متخلفان پس از انجام اقدامات اولیه برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

کد مطلب 6953635

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