کشف ۳ مورد تخلف شکار و صید در بندر خمیر

به گزارش خبرگزاری مهر، هومن محمدیپور تازیانی اظهار کرد: در راستای تشدید گشت و کنترل، پایش مستمر مناطق و برخورد با تخلفات زیستمحیطی، مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندر خمیر با همکاری پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فراجا، طی چند عملیات جداگانه موفق به شناسایی و کشف سه مورد تخلف شکار و صید شدند.
وی افزود: در جریان این عملیاتها مقداری گوشت حاصل از شکار حیوان وحشی و دو قبضه سلاح شامل یک قبضه سلاح گلولهزنی و یک قبضه سلاح دستساز کشف و ضبط شد.
سرپرست اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندر خمیر، تصریح کرد: پرونده متخلفان پس از انجام اقدامات اولیه برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.
نظر شما